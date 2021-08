Les 10 joueurs que doit vendre le PSG pour Lionel Messi

La suite après cette publicité

Les amoureux du ballon rond en ont tous rêvé un jour : voir Lionel Messi (34 ans) fouler la pelouse du stade Vélodrome, du Groupama Stadium, du stade Bollaert ou encore du stade Francis Le Blé, en Ligue 1. Grâce au Paris Saint-Germain, ce qui n'était que fiction est sur le point de devenir réalité. S'il désirait rester au FC Barcelone, l'Argentin n'a pas pu prolonger sa magnifique histoire avec les Blaugranas, notamment en raison du règlement de la Liga.

Les Rouge et Bleu ont su profiter de cette situation inattendue, bondissant sur une opportunité qui ne se représentera probablement jamais. Depuis l'annonce officielle de son départ du FC Barcelone jeudi dernier, Leonardo, Nasser-Al Khelaïfi et toutes les équipes du Paris SG ont travaillé d'arrache-pied afin d'offrir l'un des plus beaux cadeaux qu'ils peuvent faire aux supporters parisiens. Leo Messi, qui a confirmé l'option parisienne ce dimanche lors sa conférence de presse d'adieux au Barça, devrait ainsi parapher un contrat de deux ans, plus une année optionnelle, avec le PSG, le tout pour un salaire avoisinant les 40 M€ annuels.

10 joueurs invités à partir

Recruter l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football a forcément un coût, bien que l'international albiceleste débarque gratuitement, sans indemnité de transfert à régler, dans la capitale française. The Athletic explique ainsi que pour financer cette opération record et réduire sa masse salariale, le Paris Saint-Germain doit dégraisser. Ce ne sont pas moins de 10 joueurs qui sont directement concernés, que ce soit par une vente directe ou par un prêt.

Le média britannique précise que les éléments concernés se nomment Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye ou encore Rafinha. The Athletic ajoute que Mauro Icardi et Ander Herrera, des joueurs à la valeur marchande importante et dont le départ aurait pu être envisagé par le PSG, ont exprimé leur désir de rester. Parmi d'autres Parisiens qui pourraient être amenés à changer d'air cet été, on pense par exemple à Layvin Kurzawa, un temps annoncé en Turquie, Pablo Sarabia, dont la place sera forcément menacée avec toutes les recrues estivales, ou même à Danilo Pereira. Vous l'aurez compris, l'été mouvementé de la direction du PSG est encore loin d'être terminé. Un moindre mal à l'idée de voir Lionel Messi poser ses valises du côté du Parc des Princes.