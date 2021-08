Lionel Messi confirme l'option PSG

La suite après cette publicité

Depuis 12h, la star argentine fait ses adieux au FC Barcelone et répond aux questions des journalistes. Après avoir répété qu'il ne voulait pas quitter le club catalan mais qu'il y était contraint, Lionel Messi a confirmé être en contact avec le PSG. Sans pour autant trop s'avancer sur la faisabilité du projet. « Le PSG est une possibilité, mais rien n'est fait avec personne. Quand le communiqué est sorti, j'ai eu beaucoup d'appels, plusieurs clubs, mais il n'y a rien de fait. Mais on parle, oui, » a-t-il déclaré.

Au même moment, le journal l'Equipe se montrait plus certain de l'issue de ce dossier qui fait trembler la Ligue 1. La publication affirme en effet que le PSG et les représentants de l'international argentin sont quasiment tombés d'accord ce dimanche sur les derniers détails du contrat et précise qu'une dernière réunion devrait permettre de tout boucler. Lionel Messi serait attendu dans la journée à Paris, où il devrait passer sa visite médicale dans la soirée ou lundi, très tôt, dans la matinée.

Rien n'était prémédité pour le PSG

Lors de sa conférence de presse, l'Argentin est ensuite revenu sur l'épisode de la photo prise à Ibiza, pendant ses vacances. Il y a quelques jours, Lionel Messi avait posé en compagnie d'Angel Di Maria, Leandro Paredes, Neymar et Marco Verratti. Et avant-même que le FC Barcelone n'officialise la non-prolongation de son prodige, les rumeurs allaient bon train. Messi à Paris, était-ce un plan prévu de longue date ? La Pulga a répondu, avec le sourire.

«C'était juste un délire. J'avais parlé à Di María et Paredes de se retrouver à Ibiza. Ney - qui est mon ami - m'a aussi appelé pour me dire qu'il était à Ibiza. Je leur ai dit de venir chez moi et nous avons tous déjeuné et pris une photo, c'est tout. Ils m'ont dit de venir à Paris, mais c'était une coïncidence. On lui a donné beaucoup d'importance, il n'y a rien d'étrange à cela. C'était juste une photo d'amis, que nous avons partagée en vacances», a-t-il expliqué.