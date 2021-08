Lionel Messi balance ses vérités sur son départ du FC Barcelone

La suite après cette publicité

C'est un moment historique qui a été vécu aux alentours de midi au Camp Nou. Un Lionel Messi en larmes s'est présenté devant les médias et ses anciens coéquipiers pour faire ses adieux et expliquer les raisons de son départ. A plusieurs reprises pendant cette apparition médiatique, il a bien confirmé qu'il souhaitait rester. « Je n'étais pas prêt pour ça. L'an dernier avec le burofax je l'étais, j'étais convaincu de vouloir partir, mais cette année non, j'étais convaincu, ma famille et moi, qu'on allait continuer, c'est ce qu'on voulait, rester chez nous. On a mis notre intérêt personnel avant tout, être chez nous, et profiter de notre vie à Barcelone, sur le plan sportif comme personnel, qui était merveilleuse. Mais aujourd'hui je dois dire au revoir », a-t-il ainsi d'abord lancé dans un monologue avant les questions des journalistes.

Puis, il a répondu à ces dernières, avec quelques phrases intéressantes. « Le club a dit qu'on n'a pas pu à cause d'une raison de la Liga c'est ce que Laporta a expliqué, beaucoup de choses ont été dites, je peux te dire que de mon côté j'ai fait tout ce qui est possible. Je voulais rester, mais ça n'a pas pu être le cas », a-t-il par exemple lancé. Il n'a cependant pas voulu charger Javier Tebas, le président de la Liga, que certains présentent comme un des responsables de sa non-prolongation.

Il assure avoir tout fait

« Le président l'a expliqué, le club est endetté et ne veut pas s'endetter plus, la Liga ne l'a pas permis nonplus, ça ne servait à rien d'insister si c'était impossible. Je dois aussi penser à mon avenir et à ce qui arrive. Je l'ai dit, j'ai fait tout ce qui était possible, mais ce ne fut pas possible. Je n'ai rien d'autre à dire de plus, je ne peux pas, on a fait le maximum. J'avais baissé mon salaire de 50% et ensuite on ne m'a rien demandé de nouveau, tout ça était faux. On a fait tout ce qui était possible, mais ça n'a pas pu se faire. Il y a eu beaucoup de mensonges. On était tous convaincu que j'allais rester, on avait tout bouclé, il n'y avait aucun problème. On a toujours été sincère avec les gens, ça n'a pas pu se faire, mais de mon côté je n'ai jamais trompé les gens », a-t-il enchaîné.

En plus d'avoir confirmé que l'option PSG est sur la table, il a surtout affirmé avoir encore faim de titres : « les gens du Barça comprendront (s'il doit jouer contre le Barça, NDLR), je veux terminer au plus haut niveau, en gagnant des titres. J'en profite pour féliciter Dani Alves. Je vais tenter de le dépasser (rires). Ce fut toujours ma mentalité, gagner, les gens le savent, ils ne m'en voudront pas si je signe dans un rival du Barça pour des titres. Je voulais rester, mais je dois trouver mon chemin, je veux continuer à gagner ».

Revivez la conférence de presse en intégralité

12h43 : Messi embrasse ses coéquipiers venus le soutenir et quitte l'auditoire.

12h42 : la conférence de presse est terminée. Grosse standing ovation des journalistes et de ses partenaires présents dans l'auditoire du Camp Nou.

12h41 : Messi n'en veut à personne

« Je ne me suis pas senti trompé, par qui que ce soit, j'ai toujours été réglo avec les supporters, j'ai toujours été transparent. Mais quand on ne parle pas, les gens parlent à ta place, il faut avoir un avis, dire des choses... Mais il n'y a pas que des vérités »...

12h40 : il était prêt à faire des efforts

« J'avais baissé mon salaire de 50% et ensuite on ne m'a rien demandé de nouveau, tout ça était faux. On a fait tout ce qui était possible, mais ça n'a pas pu se faire. Il y a eu beaucoup de mensonges ».

12h38 : Il veut encore gagner la Ligue des Champions

« J'aurais bien aimé gagner une Ligue des Champions de plus oui, avec cette équipe, on aurait pu en remporter une de plus. J'ai aussi gagné d'autres choses, c'est le foot. Je ne regrette rien, on fait le maximum, desfois on gagne desfois non. Mais oui, une LdC en plus aurait pu être gagnée, c'est un de mes objectifs de la regagner ».

12h37 : Il insiste, il a fait le maximum « Je l'ai dit, j'ai fait tout ce qui était possible, mais ce ne fut pas possible. Je n'ai rien d'autre à dire de plus, je ne peux pas, on a fait le maximum ».

12h35 : C'était impossible

« Le président l'a expliqué, le club est endetté et ne veut pas s'endetter plus, la Liga ne l'a pas permis nonplus, ça ne servait à rien d'insister si c'était impossible. Je dois aussi penser à mon avenir et à ce qui arrive ».

12h34 : la retraite pas en vue

« Jusqu'à ce que je raccroche, je vais lutter pour gagner ! ».

12h32 : la photo avec les joueurs du PSG

« J'allais rejoindre Di Maria et Paredes, on l'avait prévu pendant la Copa. Neymar l'appelle aussi, il me dit qu'il est à Ibiza, j'ai dit à Paredes et Di Maria de venir donc, Verratti était là aussi, on a mangé, on a pris une photo. Ils blaguaient et m'ont dit de venir à Paris, mais il n'y a rien de louche derrière, c'est juste une photo de vacances ».

12h31 : rejouer contre le Barça ?

« Les gens du Barça comprendront, je veux terminer au plus haut niveau, en gagnant des titres. J'en profite pour féliciter Dani Alves. Je vais tenter de le dépasser (rires). Ce fut toujours ma mentalité, gagner, les gens le savent, ils ne m'en voudront pas si je signe dans un rival du Barça pour des titres. Je voulais rester, mais je dois trouver mon chemin, je veux continuer à gagner ».

12h31 : Messi est abattu

« Ce fut un sceau d'eau sur la tête, ce fut très dur. Quand je vais rentrer, ça va être pire ».

12h30 : le rôle de Javier Tebas, pas essentiel

« Je ne sais pas comment ça s'est passé, on n'a pas pu à cause de la Liga, de la dette... Je n'ai rien à dire à Tebas, je n'ai jamais parlé avec lui, quand je l'ai croisé je l'ai salué cordialement, je n'ai rien à lui dire, je n'ai pas de problème avec lui ».

12h29 : Un petit taquet à Laporta

« On était tous convaincu que j'allais rester, on avait tout bouclé, il n'y avait aucun problème. On a toujours été sincère avec les gens, ça n'a pas pu se faire, mais de mon côté je n'ai jamais trompé les gens ».

12h27 : Pas contre un hommage

« Un hommage, j'aurais aimé maintenant oui, ça ne sera pas pareil, mais pour les supporters je suis prêt à tout. Si un hommage peut avoir lieu oui, je serais heureux ».

12h26 : C'était OK avec Laporta mais...

« Quand il y a eu les élections, j'ai mangé avec le nouveau président. On a parlé, on a dîné, et après ce repas j'étais assez convaincu que j'allais continuer, que nous n'allions avoir aucun souci pour prolonger, mais rien... Ce qui s'est passé, s'est passé ».

12h25 : pas de souci pour l'après-Messi au Barça

« Les joueurs passent, le club est toujours plus important, les gens d'habitueront au Barça sans Messi, d'autres joueurs vont venir. Il y a de très bons joueurs, tout ira bien ».

12h24 : Il insiste : il ne voulait pas partir « Je suis triste de partir du club que j'aime à un moment que je n'attendais pas, j'ai toujours dit la vérité, l'an dernier je voulais partir, mais pas cette année, c'est pour ça que je suis très triste ».

12h23 : Le moment le plus dur de sa carrière

« Oui c'est le moment le plus dur de ma carrière ce départ. Il y a eu des défaites, mais il y a toujours eu la possibilité de gagner, de prendre sa revanche. Là, c'est une histoire qui termine et une autre qui commence ».

12h21 : De très beaux souvenirs pour lui

« Que chacun se rappelle de moi comme il le veuille, je suis très reconnaissant de ce que j'ai vécu à Barcelone, les titres remportés, les défaites aussi qui m'ont fait grandir. Les célébrations avec les gens, partager tout ça avec ma famille aussi, j'ai beaucoup de souvenirs qui vont rester».

12h20 : Lionel Messi parle avec le PSG !

« Le PSG est une possibilité, mais rien n'est fait avec personne. Quand le communiqué est sorti, j'ai eu beaucoup d'appels, plusieurs clubs, mais il n'y a rien de fait. Mais on parle, oui ».

12h19 : Repartir de zéro

« Je pense à plein de choses en même temps, je suis encore bloqué. Pour moi ce fut toujours la même chose, maintenant il faut recommencer de zéro, surtout pour ma famille, je sais ce que c'est pour eux cette ville. Mais on sera aussi bien ailleurs, c'est un changement difficile mais il faut l'accepter et recommencer ».

12h18 : Il voulait bien rester

« Le club a dit qu'on n'a pas pu à cause d'une raison de la Liga c'est ce que Laporta a expliqué, beaucoup de choses ont été dites, je peux te dire que de mon côté j'ai fait tout ce qui est possible. Je voulais rester, mais ça n'a pas pu être le cas ».

12h18 : Tout était fait...

« Laporta l'a dit, tout était OK, mais après à cause d'une raison de la Liga, ça n'a pas pu se faire, tout était fait ».

12h16 : Son début, son moment préféré

« C'est difficile de retenir un seul moment, j'ai vécu beaucoup de choses, bonnes ou mauvaises. C'est difficile, peut-être mes débuts en équipe première, ce fut le départ de tout, vivre mon rêve. Et tout ce qui est venu après, c'était merveilleux ».

12h14 : énorme ovation dans la salle après la prise de parole de Messi, toujours en larmes. Place aux questions des journalistes maintenant.

12h13 : Les premiers mots de Messi

« Jusqu'à la fin je cherchais à savoir ce que j'allais pouvoir dire, mais je ne sais pas... j'étais bloqué. C'est très difficile pour moi, après tant d'années, de faire toute ma vie ici. Je n'étais pas prêt pour ça. L'an dernier avec le burofax je l'étais, j'étais convaincu de vouloir partir, mais cette année non, j'étais convaincu, ma famille et moi, qu'on allait continuer, c'est ce qu'on voulait, rester chez nous. On a mis notre intérêt personnel avant tout, être chez nous, et profiter de notre vie à Barcelone, sur le plan sportif comme personnel, qui était merveilleuse. Mais aujourd'hui je dois dire au revoir. Ce furent beaucoup d'années, je suis arrivée en étant très petit, après 21 ans je pars avec ma femme et 3 petits catalano-argentins, je ne peux pas être plus fier de ce que j'ai fait et vécu dans cette ville. Après quelques années dehors on reviendra, c'est chez nous, je l'ai promis à mes enfants. Je veux remercier, mes coéquipiers, mes anciens coéquipiers, tous les gens du club, tous les gens qu'on ne voit pas aussi dans le club, j'ai grandi avec les valeurs de ce club, j'ai toujours essayé d'être humble, respectueux, et je l'ai fait.

J'espère que c'est ce qu'on retiendra de moi, en plus de ce que j'ai pu donner au club. De très belles choses se sont passées, des mauvaises aussi, mais ça m'a fait grandir et devenir ce que je suis aujourd'hui. J'ai toujours tout donné pour ce maillot, ce club, du premier jour au dernier, je pars en étant satisfait de ce que j'ai fait. Merci aux gens pour leur affection, j'aurais aimé partir d'une autre façon, je n'avais jamais pensé à un départ. Pas de cette façon en tout cas, j'aurais voulu avec du monde, une dernière ovation du public, les supporters m'ont beaucoup manqué, avoir nos gens proches de nous, célébrer un but avec nous, je pars sans les avoir vu. Mais bon, ça s'est passé comme ça, je veux remercier tout le monde pour toutes ces années, ce que m'ont donné les gens, ça a toujours été énorme. L'amour, la reconnaissance, en bons et mauvais moments, j'espère que je pourrai revenir, de quelle façon que ce soit, apporter quelque chose pour que ce club continue d'être le meilleur du monde. J'oublie sûrement plein de choses, mais c'est tout ce que je peux dire ».

12h07 : Messi semble vraiment touché et essuie ses larmes.

12h07 : grosse ovation de l'auditoire pour l'Argentin, qui ne trouve pas ses mots.

12h06 : Lionel Messi est arrivé, vêtu d'un costume noir, les larmes aux yeux.

12h05 : la famille de Lionel Messi arrive, accompagnée de Joan Laporta.

12h03 : Carles Puyol est également présent aux côtés de la quasi-totalité de l'effectif barcelonais actuel.

12h01 : toujours pas de Lionel Messi, la conférence de presse va donc démarrer en retard.

11h57 : Gerard Piqué, Antoine Griezmann, Jordi Alba et Sergio Busquets sont présents dans l'auditoire du Camp Nou.

11h53 : plus que quelques minutes à patienter pour que la légende du FC Barcelone ne prenne la parole.

11h47 : les supporters sont aussi présents pour faire leurs adieux à leur idole.

11h44 : Ronald Koeman a également fait le déplacement au Camp Nou pour rendre hommage à Lionel Messi.

11h40 : les trophées remportés par l'Argentin avec le FC Barcelone ont été placés dans l'auditoire où il va tenir ses derniers mots en tant que Blaugrana.

Tous les trophées remportés par #Messi avec le Barça sont exposés dans l'Auditorium 1899 pic.twitter.com/NiilOHWuwW — Florent Torchut (@FlorentTorchut) August 8, 2021

11h30 : du très beau monde accompagnera Lionel Messi pour ses adieux publics au Barça. Sa famille forcément, mais aussi d'anciennes gloires du club catalan comme Xavi Hernandez.