Equipe de France : l’avis tranché de Marcus Thuram sur Kylian Mbappé

Depuis sa Coupe du monde 2022 réussie avec l’équipe de France et sa belle saison avec l’Inter Milan, Marcus Thuram est devenu un indéboulonnable de l’équipe de France. À tel point qu’un débat existe entre lui et Olivier Giroud existe pour savoir qui des deux doit être titulaire à la pointe de l’attaque des Bleus. Montrant néanmoins du respect pour son aîné qui dispute sa dernière grande compétition avec la France, l’ancien Guingampais a également tressé quelques couronnes à Kylian Mbappé. Proche grâce à leur parcours, ils ont connu tous les deux l’INF Clairefontaine, et de par leur âge (26 ans pour le Milanais, 25 pour le Madrilène), les deux hommes s’entendent bien sur le terrain et en dehors.

Présent en conférence de presse ce lundi, Marcus Thuram a dit tout le bien qu’il pensait du Bondynois : «Kylian n’empêche en rien l’évolution d’un 9 en équipe de France. Il aide tous les joueurs. C’est plus facile d’être complémentaire avec des grands joueurs. (…) Quand j’étais petit à Clairefontaine, il commentait déjà ma carrière et m’avait annoncé une fin en numéro 9. Il avait raison. Depuis la finale de la CDM 2022, j’ai dit que j’arrêtais de douter sur Kylian, c’est le meilleur joueur du monde !» Le message est passé : Marcus Thuram est totalement sous le charme de Kylian Mbappé !

