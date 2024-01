Justice : 9 ans de prison requis contre Quincy Promes pour trafic de drogue

Ancien joueur de Séville et de l’Ajax Amsterdam, Quincy Promes (32 ans) est retourné au Spartak Moscou depuis l’hiver 2021. Un club où il avait déjà évolué entre 2014 et 2018. Toujours performant en Russie (8 buts et 8 offrandes en 21 rencontres), l’international néerlandais (50 capes, 7 buts) est surtout retourné dans ce pays pour fuir la justice aux Pays-Bas. Poignardant son cousin et poursuivi pour tentative de meurtre, il serait également impliqué dans la contrebande de deux cargaisons de cocaïne arrivées dans le port d’Anvers en janvier 2020.

Sous le coup d’un mandat d’arrêt international, Quincy Promes ne peut pas être arrêté en Russie et n’a ainsi pas pu être interrogé par la Russie. Cet hiver, il a d’ailleurs accompagné le Spartak Moscou à un camp d’entraînement aux Émirats arabes unis où il a eu un visa et ce qui l’empêche également d’être arrêté. Comme le rapporte le média néerlandais AD, le Ministère public néerlandais a tenté d’obtenir l’extradition du joueur sans succès. Alors que son jugement débutait ce mercredi, Quincy Promes n’était pas présent au tribunal d’Amsterdam pour son procès à l’heure où le Ministère requiert 9 ans de prison à son encontre pour «complicité d’importation massive de cocaïne» d’après De Telegraaf.