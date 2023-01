Lazio Rome : l’effet domino qui permet à Maurizio Sarri de viser la Ligue des Champions

«Combien de points nous faudra-t-il pour aller en Ligue des Champions ? J’ai perdu un Scudetto (avec le Napoli, ndlr) avec 91 points, les chiffres ne m’intéressent pas», a ironisé Maurizio Sarri. La Lazio Rome carbure bien depuis la fin de la trêve internationale liée à la Coupe du Monde au Qatar. Hormis le faux pas contre Lecce en reprise, les Biancocelesti restent sur trois victoires consécutives. Alors que le club romain n’a participé qu’une seule fois aux phases de groupes de la Ligue des Champions depuis 2010, la troupe entraînée par Maurizio Sarri peut rêver grand pour l’année prochaine. Si le mercato d’hiver est pour le moment calme dans le sens des départs comme des arrivées, la direction portée par le président Claudio Lotito espère toujours verrouiller la signature du défenseur Luca Pellegrini, prêté par la Juventus à l’Eintracht Francfort mais la transaction est loin d’être simple à boucler cet hiver.

«La solution est de trouver l’équilibre. Il ne faut pas tomber dans un excès d’optimisme ou même de pessimisme. Entre autres, celui avec la Fiorentina est objectivement un match à risque. Il faut essayer de faire le saut dans la qualité, trouver la continuité dans la performance», a déclaré l’entraîneur des Laziali en conférence de presse, avant la rencontre contre la Viola prévue ce dimanche au cours de la 20ème journée de Serie A. Au match aller, les Biancocelesti ont battu les Toscans (4-0), mais Maurizio Sarri se souvient d’une partie équilibrée «avec des statistiques essentiellement égales en termes d’occasions créées, de tirs au but, de possession de balle» face à une équipe de la Fio «toujours solide».

Des concurrents directs en plein doute

Actuellement classée à la 4ème position du championnat italien, la Lazio est - avec l’infatigable Napoli - l’équipe du haut de tableau en grande forme ces derniers temps. Plusieurs événements récents permettent aux Biancocelesti de revoir leurs objectifs à la hausse. La sanction de 15 points de pénalité a fait chuter la Juventus à la 10àme place du classement, tandis que les principaux concurrents ont bien du mal à sortir la tête de l’eau : l’AC Milan n’a remporté qu’une seule rencontre en six matchs joués (dont une élimination en Coppa contre un Torino réduit à dix) depuis la reprise officielle, l’Inter Milan peine à se montrer régulière tout en traversant une période de doute avec l’épisode Milan Škriniar et l’AS Roma continue de décevoir malgré un mercato estival prometteur et a entamé un clash intense avec Nicolò Zaniolo.

Ces derniers jours, le problème pour l’entraîneur italien a été de recharger les batteries du groupe après la victoire 4-0 contre Milan : «J’ai vu une fatigue physique compréhensible chez les joueurs, mais cela ne m’inquiète pas. Le risque est la fatigue mentale, qui entraîne alors des baisses de performance. C’est ce qui s’est passé par le passé et c’est ce qui nous a empêchés d’être tout en haut du classement. Soit nous résolvons ce problème, soit nous nous contentons de places secondaires. Je m’attends toujours à une amélioration. Nous avons fait un grand match contre Milan, mais la deuxième mi-temps a été moins intense tactiquement que la première», a analysé Sarri, à l’heure où les Laziali ne sont qu’à une unité derrière les deux clubs milanais.

Autres éléments qui amènent un climat idyllique dans le vestiaire : l’attaquant vedette Ciro Immobile s’apprête à faire son retour sur les pelouses la semaine prochaine après une petite blessure au genou, le milieu Mattia Zaccagni poursuit son explosion dans le collectif romain au point d’attirer les convoitises du PSG, le milieu espagnol Luis Alberto retrouve son niveau longtemps oublié, et la gardien Ivan Provedel se transforme en véritable muraille avec un total de onze clean sheets réalisés, soit la meilleure performance en Europe cette saison. Que des bonnes nouvelles qui promettent des prochaines semaines aussi positives que décisives.