Jim Ratcliffe livre ses quatre vérités et dézingue les joueurs de Manchester United !

Depuis de nombreuses saisons, Manchester United est en déliquescence totale. Alors que certains fans des Red Devils expliquent que le club le plus titré d’Angleterre a perdu son lustre d’antan suite au départ de Sir Alex Ferguson en 2013, force est de constater que les maux mancuniens vont de mal en pis. Cette saison, la crise des pensionnaires d’Old Trafford a sûrement atteint son acmé. Quatorzièmes de Premier League, les coéquipiers de Bruno Fernandes traversent l’une des pires saisons de l’histoire récente du club et un dénouement heureux à cette saison passerait uniquement à un sacre en Europa League. Un objectif qui semble être dur à atteindre tant les joueurs en rouge manquent cruellement de certitudes cette saison.

La sortie forte de Jim Ratcliffe sur l’effectif de Manchester United

L’une des raisons de ce déclin est sûrement les erreurs de casting sur les différents mercatos opérés par les dirigeants mancuniens. Outre des entraîneurs qui ont déçu comme Erik Ten Hag dernièrement, plusieurs joueurs ont totalement perdu leur football en posant leurs valises dans le nord de l’Angleterre. Jadon Sancho, Casemiro, Romelu Lukaku ou encore plus récemment Joshua Zirkzee et Rasmus Hojlund, les exemples pullulent et prouvent cette conjecture. Taxé de cimetière à joueur, United n’arrive pas à rentabiliser tous ces achats onéreux. Un constat que fait également Jim Ratcliffe. Dans un long entretien accordé à la BBC, le président de la formation mancunienne a eu des propos forts et a tout simplement attesté que plusieurs joueurs du club n’avaient pas le niveau attendu :

«Si vous regardez les joueurs que nous achetons cet été, ceux que nous n’avons pas achetés, nous achetons Antony, nous achetons Casemiro, nous achetons Onana, nous achetons Hojlund, nous achetons Sancho. Ce sont toutes des choses du passé, que nous le voulions ou non, nous avons hérité de ces choses et nous devons régler cela. Pour Sancho, qui joue désormais pour Chelsea et dont nous payons la moitié du salaire, nous payons 17 millions de livres sterling pour l’acheter cet été. Certains ne sont pas assez bons et certains sont probablement surpayés, mais pour que nous puissions façonner l’équipe dont nous sommes pleinement responsables et redevables, cela prendra du temps. Nous traversons une période de transformation où nous passons du passé au futur.»

Jim Ratcliffe croit en Ruben Amorim pour aller chercher une Premier League d’ici trois ans

Des propos choquants et qui risquent bien de faire couler énormément d’encre de l’autre côté de la Manche. Bien que le milliardaire anglais ait sûrement raison, cette sortie devrait également faire grincer des dents de nombreux éléments de l’effectif de Ruben Amorim. Ce dernier n’est, malgré les critiques, pas menacé. C’est en tout cas ce qu’a affirmé le propriétaire du club de Manchester ce lundi en affirmant que le coach portugais, arrivé en milieu de saison, doit composer avec un effectif léger : «si je regarde réellement l’équipe à laquelle Ruben a accès, je pense qu’il fait un très bon travail, pour être honnête. Je pense que Ruben est un jeune manager exceptionnel. Je le pense vraiment. C’est un excellent manager et je pense qu’il restera là pour longtemps. Vous commencez à avoir un aperçu de ce que Ruben peut produire. Je pense que vous en avez eu un aperçu contre Arsenal. Combien de joueurs sur le banc contre Arsenal avez-vous reconnus ? Combien ont déjà porté un maillot de Manchester United pour (l’équipe première)… car il n’y a plus d’équipe. Nous sommes réduits aux 10 ou 11 derniers joueurs de l’équipe première. Ruben fait un super travail.»

Malgré ces propos élogieux, Ruben Amorim n’en reste pas moins critiqué en Angleterre. Récemment repris de volée pour avoir expliqué qu’il pensait être en mesure de rapporter une Premier League à Manchester United dans les prochaines années, le coach portugais n’en démord pas. Et visiblement, son optimisme est contagieux à Manchester car même Jim Ratcliffe croit en ce titre dans les prochaines années : «je ne pense pas que ce soit une mission impossible. Je pense qu’il est bon d’avoir des buts et des objectifs. Si vous regardez Arsenal, si vous regardez Liverpool, si vous regardez le temps qu’il leur a fallu pour remettre de l’ordre dans leurs affaires et retrouver le chemin de la victoire, c’est probablement un peu court. Mais ce n’est pas impossible. Le club va finir dans un endroit très différent dans trois ans de là où il était dans le passé, à mon avis. Je pense que ce sera le club le plus rentable du monde. Je pense que nous pourrions bien finir par avoir le stade de football le plus emblématique du monde et je pense que nous finirons par remporter à nouveau des titres.» Une chose est sûre : l’effectif de Manchester United devrait connaître un grand chambardement dans les prochains mois suite à ces déclarations enflammées.