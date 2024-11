LOSC-Juventus : la déception de Thiago Motta

La Juventus doit se contenter d’un match nul à Lille, lors de cette 4e journée de Ligue des Champions. La Vieille Dame a eu beau avoir dominé les débats, elle s’est heurtée à une défense très solide, menée par un Lucas Chevalier des grands soirs. Le duo David-Zhegrova a fait le reste même si la Juve a fini par égaliser, récompensée de sa domination. Pour Thiago Motta, son équipe méritait plus que le partage des points.

La suite après cette publicité

«Je suis satisfait du match mais pas du résultat. On a bien joué et on méritait la victoire. On a trouvé en face une équipe qui est prête, organisée, qui travaille bien la phase défensive. Ils ont essayé de nous piéger sur les contres. Globalement, on a fait un bon match, on aurait mérité un truc en plus mais à la fin nous sommes contents de la prestation des joueurs. On voulait la victoire», assure le coach bianconero sur Canal+.