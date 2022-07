Le Red Star présente ses nouveaux maillots

Le Red Star a dévoilé ses nouveaux maillots pour la saison 2022-2023.

Les maillots d'un club mythique. Le Red Star, écurie importante du paysage footballistique français évoluant actuellement en N1, vient de présenter ses nouveaux maillots pour la saison 2022-2023. Il s'agit là de la deuxième saison de collaboration entre Kappa, équipementier ayant succédé à adidas à l'été 2021 et engagé jusqu'en 2024, et les Franciliens.

Du classique à la maison

Les traditionnelles couleurs du Red Star sont bel et bien respectées par la marque italienne. Le home kit arbore ainsi deux nuances de vert classiques, une plus claire et une plus foncée séparant le devant en deux parties bien distinctes, de l'équipe basée à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). À noter qu'une touche de blanc est ajoutée au niveau des manchettes.

Sobre à l'extérieur

En ce qui concerne la tunique away, les joueurs d'Habib Beye seront vêtus de noir loin de leurs bases. Les pensionnaires du Stade Bauer, en plein projet de rénovation, arboreront en effet un maillot extérieur relativement simple et épuré, auquel se mêle tout de même une pointe de bleu foncé, en liserés sur le bout des manches, mais aussi sur la partie latérale et inférieure, sous la forme d'une fine bande.

Une conception spéciale

La grande nouveauté de cette année, c'est que le RSFC s'est associé à la marque néerlandaise Lack Of Guidance pour designer ses nouveaux maillots. « Undergroundement célèbre pour sa vision ultra minimale et sublime du football, Lack of Guidance a pris le Thalys avec dans ses valises tout l’esthétisme et la fibre des vrais maillots Kappa de la fin des années 90, pour injecter une dose de nostalgie aux colorants naturels du Red Star FC pour faire deux kits maillots, shorts, chaussettes CULTE logiquement simples », explique notamment le communiqué commun publié pour l'occasion.

Pour la deuxième saison consécutive, comme Kappa, la plateforme LinkedOut, qui accompagne les plus précaires vers l’emploi en les recapitalisant d’un réseau professionnel, prend place au cœur de ces nouveaux maillots du Red Star, qui avait bouclé le dernier exercice de N1 à la 11ème place, mais qui nourrit de grandes ambitions pour les années à venir.

