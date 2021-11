MU : Gary Neville ne voit pas Ole Gunnar Solskjaer quitter le club à moins que...

«Je ne peux pas me regarder et dire que c'est la façon dont je veux que Manchester United joue.» Après la défaite de Manchester United à domicile face à City (0-2), l'ancien défenseur des Red Devils Gary Neville ne voit pas comment l'entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer peut rester sur le banc malgré les mauvais résultats récents, avec une seule victoire sur les six dernières journées de Premier League : «Ole subit une pression énorme, énorme, mais la première chose qui doit se produire est qu'il a besoin d'une équipe courageuse. Jusqu'à la fin de la saison dernière, le sentiment ici [à Old Trafford] était qu'il y avait une progression parce qu'ils avaient terminé deuxième du championnat. Tout le monde pensait alors qu'ils avaient bien recruté pendant l'été. Le club n'a donc pas prévu cela.»

Néanmoins, l'ex-international anglais considère que le Norvégien ne quittera pas son poste à moins que la situation ne vire à la catastrophe : «Je sais que certains fans de United pensent que le club aurait dû agir il y a deux semaines parce qu'Antonio Conte était disponible, mais ce club n'allait jamais chercher Conte et ils ne sont pas préparés à ce moment parce qu'ils ont un plan derrière Ole. Je ne pense pas qu'il y ait la moindre chance qu'il y ait une décision [sur le manager] au cours de cette saison, à moins que la situation ne devienne si mauvaise et elle est en train de le devenir. Ils sont à 11 points de la tête du championnat si Chelsea gagne aujourd'hui [Chelsea a fait match nul, United ayant 9 points de retard] et cette équipe de United ne devrait pas être [si loin] de la tête. Personne ne s'attendait à cela. Personne n'aurait pu s'attendre à ce que United tombe si bas à ce stade de la saison. Je pense qu'il a quelques semaines pour faire le tri.»