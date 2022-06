Javier Pastore évoque un possible retour en Italie

Interviewé ce mercredi par la Gazzetta dello Sport, le milieu offensif d’Elche, Javier Pastore, a évoqué son avenir. L’Argentin de 32 ans dont le contrat avec club valencien expire le 30 juin prochain a ouvert la porte à un possible retour en Italie. Pastore qui est passé par Palerme et l’AS Roma a déjà disputé 99 matches de Serie A, inscrit 17 buts et délivré 16 passes décisives.

« Mon contrat expirera en juin, je cherche une équipe qui m’offre de la place dans un championnat important. L’Italie ? Peut-être », a déclaré l’ancien Parisien qui a disputé seulement 15 matches cette saison avec la formation espagnole.