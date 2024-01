Gennaro Gattuso demande de l’aide aux supporters de l’OM

Septième du classement de Ligue 1 et éliminé dès les seizièmes de finale de la Coupe de France par le Stade Rennais, l’Olympique de Marseille vit un début d’année 2024 compliqué. Et dans les tribunes de l’Oranger Vélodrome, la colère gronde. Mais avant d’affronter l’AS Monaco, Gennaro Gattuso a une nouvelle fois appelé les fans olympiens à chauffer l’antre phocéen.

« Encore une fois, j’appelle à l’aide du Vélodrome, on a besoin de nos supporters. S’il faut qu’on soit sifflé, qu’on le soit à la fin du match, à la 95e minute. J’espère que ce stade nous poussera pendant tout le match. (…) Si je ne trompe pas, on est septième, Monaco a cinq points de plus. Si on gagne, on revient à deux points. Le classement est serré, il ne faut rien lâcher, il reste beaucoup de matches. J’ai l’espoir qu’on change cette situation, il faut faire un, joueurs et supporters », a-t-il confié en conférence de presse.