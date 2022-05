Comment Nasser Al-Khelaïfi a doublé le Real Madrid pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé occupe le terrain. Près de dix jours après sa prolongation jusqu'en 2025 au Paris Saint-Germain, le Bondynois, qui a fait la tournée des médias la semaine dernière, continue de faire parler de lui. Samedi, Florentino Pérez est sorti du silence après la victoire des Merengues en Ligue des Champions. «Le Real Madrid continuera toujours à travailler pour avoir les meilleurs joueurs, mais Mbappé est déjà oublié, il ne s'est rien passé. Madrid a fait une saison parfaite et c'est un problème oublié. Aujourd'hui, Mbappé n'existe pas, il y a la fête du Real Madrid.»

NAK à la manœuvre

Mais les supporters madrilènes, eux, n'ont pas oublié son coup de crasse. Avant le match, plusieurs fans ont porté un maillot floqué au nom de Mbappé avec un doigt d'honneur ou avec le chiffre zéro comme le nombre de C1 remportée par le Français. Ils l'ont aussi insulté. Cela a encore été le cas hier lors des célébrations organisées en l'honneur de la quatorzième victoire en Ligue des Champions de la Casa Blanca. Des *«Mbappé, fils de pu*» ont été lancés par des supporters, toujours amers. De l'amour à la haine, il n'y a donc qu'un pas qu'ont franchi les fans du Real Madrid après avoir perdu le match du mercato face au PSG.

Et pourtant, les Espagnols avaient une longueur d'avance sur le club français depuis un an. KM7 voulait rejoindre Madrid, mais Paris avait fermé la porte. Les Madrilènes pensaient donc pouvoir le recruter libre en 2022, convaincus que le projet proposé et l'occasion pour le champion du monde 2018 de réaliser son rêve pèserait dans la balance. C'était sans compter sur Nasser Al-Khelaïfi, qui a mouillé le maillot pour convaincre le Français, explique Le Parisien. Le président parisien a repris la main sur ce dossier, pensant que Leonardo jouait double jeu en se montrant ferme en public et en négociant la sortie du joueur en privé.

Mbappé a été convaincu par Nasser

Al-Khelaïfi a multiplié les rencontres avec le clan Mbappé. Toute la saison, il a échangé avec les proches du joueur et ses parents, notamment sa mère, qu'il a rencontré à Doha à la fin du mois d'avril, pour mettre en avant le projet parisien. Puis, le 2 mai, il a reçu chez lui le joueur pour un entretien d'une durée de près de 5 heures. Les deux hommes ont parlé foot, des changements à venir et des erreurs lors des dernières saisons. Le nom de Luis Campos, que Mbappé connaît et apprécie, est subtilement glissé dans la conversation par NAK, indique Le Parisien.

Une stratégie payante de la part du président parisien, qui a promis des changements à la star française, qui n'avait pas encore tranché et qui voulait prendre une semaine de réflexion avant de décider face aux deux propositions. Au final, ce rendez-vous a fait pencher la balance du côté des pensionnaires du Parc des Princes puisque Mbappé, qui a suivi les diverses annonces de NAK et notamment le départ de Leonardo, va annoncer sa décision de rester à Paris le 19 mai. Une sacrée victoire pour Nasser Al-Khelaïfi, qui a réussi à manœuvrer en coulisses et doubler Florentino Pérez et le Real Madrid.