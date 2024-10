PSG : Presnel Kimpembe bien présent avec le groupe

Alors qu’il n’a plus joué depuis février 2023, Presnel Kimpembe avait récemment fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Le défenseur central français qui voyait son retour à la compétition être retardé régulièrement avait répondu à un post sur X expliquant qu’il avait rechuté et qu’il ne s’entraînait plus avec le groupe. «Arrête de raconter d’la merde pour des likes » avait ainsi lancé Kimpembe au principal intéressé.

Ce jeudi, le PSG a publié des photos de sa séance du jour qui intervient donc après la trêve internationale. Sur l’une des photos postées par le club parisien, on peut voir Presnel Kimpembe bien présent et donc participant à la séance collective du jour. Une bonne nouvelle pour le joueur qui se rapproche donc bien d’un retour. Cela fera plaisir aux supporters parisiens.