Real Madrid : Zidane réagit au nouveau but de Benzema

Ce lundi soir, le Real Madrid s'est rapproché du titre de champion en s'imposant à Grenade (2-1) et a pris 4 points d'avance sur le Barça à 2 journées de la fin. Ferland Mendy a marqué son premier but avec le Real pendant que Karim Benzema inscrivait son 19e but cette saison en Liga, le plaçant au 2e rang du classement des buteurs, d'une belle frappe enroulée.

Une nouvelle belle prestation que Zinédine Zidane, son coach, a encore salué en conférence de presse d'après-match : « Lorsque nous marquons ces buts, c'est le fruit du travail de tous les jours. Le but de Karim est à la suite d'une très bonne récupération. Le but de Karim est le résultat de l'équilibre de l'équipe. En ce sens, nous sommes très heureux ». Zizou préfère donc mettre en valeur le travail de son collectif plutôt que les individualités afin de les booster alors que les Merengues ne sont plus qu'à une victoire du titre.