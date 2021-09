FC Barcelone : Joan Laporta défend un mercato très critiqué

La suite après cette publicité

Cet après-midi, le FC Barcelone présentait Luuk De Jong, son nouvel attaquant. Une arrivée qui n’a pas manqué de faire parler. Prêté par le Séville FC, le buteur hollandais âgé de 31 ans est censé compenser le retour d’Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid. Pas une mince affaire. Car en deux saisons passées en Andalousie, De Jong n’a marqué que 10 buts en championnat. Pas de quoi lever les foules donc, même si le patron des Culés, Joan Laporta a tenté de rattraper le coup.

« C’est un plaisir de faire cette présentation. Nous avons vu que c’est une personne qui peut beaucoup nous apporter footballistiquement parlant. Nous aimons sa façon d’être. Il peut nous marquer beaucoup de buts. Nous avons réussi à le recruter au dernier moment. Vous savez que c’est au dernier moment que se sont décidés des dossiers chauds du club, dont celui de De Jong. Nous avons une grande équipe. Nous jouerons pour gagner. Un nouveau chapitre de l’histoire du Barça débute. Nous avons une équipe avec des joueurs ayant beaucoup de talents et qui sont motivés. Ils ont besoin du soutien des supporters. » Un discours qui se veut volontairement optimiste, mais qui n’a pas entièrement satisfait les journalistes présents et curieux d’en savoir plus sur le recrutement du Batave. C’est alors que le directeur sportif, Mateu Alemany, a pris la parole.

Laporta est certain de faire vibrer les fans blaugranas

« Le dernier jour (du mercato) fut un jour compliqué. La réalité c’est qu’en parallèle du départ de Griezmann, on avait des discussions avec De Jong. Il était la meilleure option pour renforcer l’équipe, notamment en raison de la situation économique. » Joan Laporta, en tout cas, s’est dit ravi du mercato réalisé par ses équipes, notamment au vu de la crise financière dans laquelle se trouve le Barça. « Je suis très satisfait, car dans des conditions très difficiles, ils ont fait un excellent travail. Merci et reconnaissance à Alemany et toute son équipe, de s’être assuré que le Barça a une équipe compétitive. Ils ont dû beaucoup travailler sur les départs et sur les réductions de salaire. (…) Ce n'était pas facile du tout. C'est peut-être le marché des transferts le plus difficile que nous ayons connu », a-t-il indiqué.

Enfin, alors que les réseaux sociaux n’ont pas manqué de souligner que le Barça était passé d’une attaque Messi-Griezmann-Suarez à Depay-De Jong-Agüero, Laporta ne pense que les supporters aient pour autant le moral en berne. « Nous allons les enthousiasmer. Si vous pensez que les fans sont découragés… Je respecte cela, mais je pense aussi qu'ils ont de l'espoir. C'étaient des décisions que nous devions prendre à cause de l'héritage que nous avions reçu. L'institution est au-dessus des joueurs, même les meilleurs de l'histoire, et des présidents. Je vois les fans motivés et vouloir que les choses se passent bien. Avec le talent de ces joueurs, je les vois très enthousiastes. » Et si un joueur comme Memphis Depay a, pour l’instant, régalé les fans catalans, ces derniers se feront surtout une opinion d’ici quelques mois et pas seulement après trois journées de Liga.