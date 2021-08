Lionel Messi voulait recruter Cristian Romero au FC Barcelone

Sergio Agüero n'est pas le seul à avoir été pris à contre-pied par le départ libre de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, La Pulga aurait demandé l'arrivée du défenseur argentin Cristian Romero au FC Barcelone, avant que celui-ci ne soit transféré à Tottenham cet été en provenance de l'Atalanta Bergame. Dans un entretien accordé à Radio AM 550, l'ancien de la DEA a réagi à la demande spéciale de son coéquipier en sélection, avec qui il a remporté la Copa América en juillet dernier, avant de souhaiter bonne chance à ses compatriotes au PSG.

«Que Messi me considère comme un coéquipier, qu'il ait voulu m'emmener à Barcelone est quelque chose d'impressionnant. C'est fou l'équipe que le PSG a constituée, je suis un peu triste de la façon dont Leo a quitté Barcelone, je le faisais pour la vie là-bas. Je lui souhaite le meilleur, c'est une excellente personne et j'espère qu'il pourra tout gagner avec les autres Argentins qui sont là [...] Je suis reconnaissant envers Messi et tout ce que j'ai partagé avec lui et toute l'équipe nationale. Dans le groupe, le premier jour, ils m'ont fait sentir que j'étais là depuis des années, ces choses marquent le genre de groupe qu'ils sont», a-t-il affirmé au micro de la radio uruguayenne.