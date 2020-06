Wilson Isidor : « je compte me battre pour me faire une place à Monaco »

Foot Mercato : il y a deux ans pratiquement, nous nous étions rencontrés à Clairefontaine, où vous étiez avec l'équipe de France U19, et vous nous aviez raconté vos débuts à l'AS Monaco. Avec le recul, quel bilan tirez-vous de votre expérience sur le Rocher ?

Wilson Isidor : ma première année à Monaco, lors de la saison 2018-19, avait très bien commencé. Tout se passait très bien pour moi. J'avais commencé à connaître le groupe professionnel puis à jouer (3 matches avec les pros). Ensuite, sur la deuxième partie de la saison, ça a été un peu plus compliqué. J'ai connu des blessures. Malgré tout, j'ai quand même continué à me battre pour aller gagner ma place pour participer au championnat d'Europe U19 avec l'équipe de France (4 matches joués durant le tournoi, ndlr). Donc lors de ma première saison à Monaco, j'ai vécu des choses positives et d'autres négatives. On va dire que j'en tire un bilan mitigé.

FM : un an après votre arrivée dans l'écurie princière, vous êtes parti sous la forme d'un prêt. Vous attendiez-vous à vous en aller aussi rapidement ?

W.I : pour clarifier les choses, cette décision a été la mienne. J'ai souhaité partir en prêt. Je rentrais de l'Euro et je n'avais pas repris avec le groupe professionnel. Du coup, je ne souhaitais pas forcément refaire une saison avec le groupe de N2. Ce n'était pas possible. J'avais envie de partir en prêt afin d'avoir du temps de jeu ailleurs et pouvoir ainsi poursuivre ma progression. J'avais des propositions en Ligue 2, mais c'était pour rentrer dans une rotation. Donc je n'allais pas avoir autant de temps de jeu que j'en ai eu à Laval, où j'ai été prêté cette saison.

FM : le Stade Lavallois vous a donc proposé le projet qui réunissait tous vos souhaits.

W.I : oui. Quand je suis arrivé à Laval, tout se passait bien pour moi et je commençais à jouer des matches. Mais, malheureusement, cette année 2019 n'a pas été très bonne pour moi. Je me suis blessé de nouveau et ça m'a fait perdre du temps. Il y a eu ensuite le confinement. Donc je n'ai pas pu effectuer une année complète en prêt (14 rencontres, 1 but à Laval).

FM : j'imagine que vous vous attendiez à mieux en arrivant là-bas...

W.I : c'est vrai que je m'attendais à jouer plus mais j'ai été freiné par ma blessure. Quand je suis arrivé, je débutais tous les matches et je commençais à monter en puissance. Et c'est à ce moment-là que je me suis blessé. Tout ça m'a freiné et m'a fait perdre du temps. Je m'étais blessé à la mi-octobre et ça m'a suivi jusqu'au mois de décembre. Je jouais mais j'avais encore mal. Je ne m'entraînais pas de la semaine. C'était compliqué.

FM : vous venez d'évoquer vos blessures à répétition. Avez-vous changé des choses dans votre manière de faire pour éviter que cela se reproduise ?

W.I : oui, j'ai essayé de changer beaucoup de choses. J'ai travaillé sur mon alimentation, ma récupération. J'essaye d'avoir un cycle de sommeil plus régulier et de ne pas faire n'importe quoi avec mon corps. Je sens que quelque chose a déjà changé. Je me sens mieux et j'espère que ça va continuer comme ça. J'ai profité de cette période de confinement et d'arrêt pour travailler sur mes points faibles.

Isidor évoque son prêt et son retour à Monaco

FM : durant cette saison, vous avez évolué en National. Que pensez-vous de ce championnat ?

W.I : c'est un championnat rugueux et assez fermé, dans le sens où ça défend beaucoup. Mais j'ai bien aimé y évoluer. Il y a quelques talents qui peuvent être repérés.

FM : si on met de côté votre blessure, que devez-vous encore améliorer après cette saison ?

W.I : je pense devoir améliorer mon physique. Je dois encore m'étoffer, je pense que j'en suis capable. Je dois aussi essayer d'être décisif. C'est ce qu'on demande à tous les joueurs de toute façon.

FM : comment avez-vous vécu l'arrêt de la saison et le confinement lié à l'épidémie de coronavirus ?

W.I : j'ai été déçu après l'arrêt définitif de la saison. Ça m'a fait mal au cœur. Je ne voulais pas forcément arrêter, mais la santé de tout le monde est plus importante. C'était la meilleure chose à faire. Je trouve ça normal. Si on avait pu continuer avec d'autres solutions, j'aurais bien été content aussi. Durant le confinement, Laval nous a donné des programmes à suivre et nous a beaucoup suivi. Le préparateur physique nous appelait et nous disait quoi faire chaque semaine. De mon côté, j'en ai profité pour travailler mes points faibles comme je vous l'ai expliqué avant.

FM : avez-vous eu des nouvelles de l'ASM durant la saison ? Le club vous a-t-il suivi ?

W.I : Monaco a régulièrement appelé Laval durant la saison afin de savoir comment ça allait pour moi, comment se passait mon intégration. Quand je me suis blessé, le club a pris rapidement de mes nouvelles. Je sentais la considération du club à mon égard.

FM : votre prêt à Laval s'est achevé et une nouvelle saison se profile. Comment voyez-vous l'avenir à Monaco ?

W.I : une nouvelle saison arrive. On va reprendre d'ici peu, dans deux semaines (entretien réalisé lundi 8 juin). Je me prépare pour la reprise avec un coach (Robert Moreno, ndlr) qui ne me connaît pas et que je ne connais pas non plus. Donc on verra durant l'intersaison pour tout ce qui concerne les retours de prêt et les départs. Si jamais il y a une chose à gratter, j'irais gratter. Mais s'il n'y a rien à gratter, il va bien falloir que je joue. Donc si je devais repartir sur un prêt, je le ferais. Repartir en prêt n'est pas une option que j'exclus. Sur le plan footballistique, mon prêt n'a pas été on va dire exceptionnel. Mais sur le plan humain et également au niveau mental, j'ai beaucoup appris. Mon prêt m'a fait grandir d'une manière impressionnante.

FM : dans le cas où Monaco vous laisse votre chance cette saison, j'imagine que vous comptez vous battre pour faire votre place.

W.I : oui, ça c'est sûr ! On reprend dans deux semaines. Il faudra être parmi les meilleurs pour avoir sa place. Si j'en ai l'occasion, je compte me battre pour me faire une place. La Ligue 1 me fait encore et toujours rêver !