Man Utd : Solskjaer vole au secours d'Edinson Cavani

Edinson Cavani est l'homme de la semaine à Manchester United. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive contre Southampton, l'Uruguayen avait porté les siens. Mais peu après, El Matador est redescendu de plusieurs étages puisqu'il a été au coeur d'une polémique suite à un message destiné à un ami qu'il a posté sur ses réseaux sociaux. La Premier League a, en effet, ouvert une enquête pour des propos pouvant être jugés comme racistes. Le joueur, qui s'est défendu, a été soutenu par son club.

Ce mardi, son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, a volé à son secours en conférence de presse. «Nous avons communiqué avec Edinson et il est vraiment désolé pour l'erreur qu'il a fait. Il n'y avait pas de mauvaise intention du tout, c'était juste une message affectueux à un ami. La FA lui a demandé de s'expliquer et nous le soutiendrons. C'est l'une de ces situations malheureuses, il vient juste d'arriver au pays et en Uruguay, cela est utilisé de façon différente. Nous le soutenons et nous soutenons aussi la FA. Nous voulons combattre contre la discrimination. Je suis sûr qu'Edinson a appris.» L'attaquant aura l'opportunité de faire oublier cette polémique demain face à Paris, son ancien club.