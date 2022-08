Liverpool : la stat dingue de Virgil van Djik

Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de la planète foot, Virgil van Djik possède une statistique incroyable en Premier League. Le défenseur international néerlandais de 31 ans (47 sélections/5 buts) n'a pas perdu un match de PL à Anfield depuis son arrivée à Liverpool en janvier 2018. D'autre part, le Néerlandais n'a connu la défaite qu'à dix reprises en 133 matchs avec les Reds. Sous contrat jusqu'en 2025, Virgil van Djik a encore plein de matchs pour maintenir ce record.

Arrivé en provenance de Southampton lors du mercato hivernal de la saison 2017/2018, le natif de Breda a été transféré pour un montant d'un peu plus de 84 millions d'euros. Le record pour un défenseur à l'époque avant le transfert d'Harry Maguire de Leicester à Manchester United pour la coquette somme de 87 millions d'euros.

Virgil van Dijk has still never lost a Premier League game at Anfield in a Liverpool shirt!



He’s been playing for the club for nearly FIVE YEARS 😳 pic.twitter.com/dbYBEpYvJb