Une dotation record pour l’Euro féminin 2025

Une dotation record. L’UEFA a annoncé, ce lundi, distribuer 41 millions d’euros pour le prochain Euro féminin en Suisse en 2025 (2-27 juillet), une somme qui a plus que doublé par rapport à la précédente édition. Ainsi, l’équipe victorieuse percevra jusqu’à 5,1 millions d’euros, contre 2,085 millions pour les Anglaises championnes d’Europe en 2022. Également, chacune des 16 sélections participantes touchera au minimum 1,8 million d’euros.

«Ces récompenses plus importantes reflètent l’engagement continu de l’UEFA à développer le football féminin à travers l’Europe, avec 1 milliard d’euros engagés dans le développement du jeu entre 2024 et 2030», commente l’instance européenne dans un communiqué. Environ 70% de l’enveloppe du tournoi de 2025 sera distribué aux équipes engagées, qui reverseront entre 30 et 40% de leur dotation aux joueuses. Des chiffres qui restent encore loin de ceux des compétitions masculines.