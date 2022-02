OM : les supporters interdits pour le déplacement à Metz

Le déplacement pour affronter le FC Metz dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1 se fera sans soutien pour l'Olympique de Marseille. En effet, la Préfecture de Moselle vient d'interdire «la présence des supporters marseillais au stade Saint-Symphorien et au centre-ville de Metz», et ce, à cause des «risques avérés de troubles à l'ordre public lors du match», peut-on lire dans le communiqué.

Cette décision s'appliquera donc dimanche prochain «de 12 heures à minuit, l'accès au stade ainsi que la circulation et le stationnement sur la voie publique de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel.» Encore une autre interdiction pour les Olympiens, qui n'avaient déjà pas pu assister au quart de finale de la Coupe de France face à l'OGC Nice.