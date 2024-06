Le Red Star a trouvé le remplaçant d’Habib Beye

Champion de National 1 et ainsi assuré de jouer en Ligue 2 la saison prochaine, le Red Star devait cependant trouver rapidement un remplaçant à Habib Beye, son ex-entraîneur. En poste depuis trois saisons, le consultant de Canal+ a annoncé son départ du club de Saint-Ouen (93) en mai dernier. Et alors qu’il est toujours en quête d’un nouveau challenge, son ancien club vient de lui trouver un remplaçant.

L’Étoile Rouge a choisi de nommer Grégory Poirier, entraîneur de Martigues, qui avait terminé à la deuxième place de N1 et derrière le Red Star. «Homme de projet et coach de conviction, Grégory Poirier fait partie de la génération montante des coachs français. Après deux montées en trois ans aux commandes de Martigues, le nouveau coach du Red Star a fait ses preuves à chaque échelon où il est passé. Le Red Star remercie Martigues et ses dirigeants qui ont permis l’arrivée de Gregory Poirier à l’Étoile Rouge», précise le club parisien.