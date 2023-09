OL : Habib Beye auditionné pour remplacer Laurent Blanc

La suite après cette publicité

L’étau se resserre autour de Laurent Blanc. En raison d’un début de saison raté symbolisé par un manque criant de résultats et une place de lanterne rouge après seulement quatre journées de Ligue 1, le Cévenol est en grand danger. S’il n’a toujours pas été limogé, l’OL s’active en coulisses pour lui trouver un remplaçant. Si le nom d’Oliver Glasner est revenu avec insistance ces derniers jours, le club rhodanien s’est également penché sur Gennaro Gattuso, libre depuis la fin de son aventure avec Valence comme nous l’avons révélé ce dimanche.

Selon L’Equipe, une nouvelle cible est venue se greffer sur la short-list de John Textor et de Lyon. En effet, le quotidien sportif nous informe qu’Habib Beye a été auditionné pour le poste d’entraîneur de l’OL. Néanmoins, le technicien sénégalais est actuellement aux commandes du Red Star et malgré les bonnes relations entre les propriétaires du pensionnaire de National et le patron des Gones, les négociations n’ont pas été autorisées.