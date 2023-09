L’Olympique Lyonnais se penche sur Gennaro Gattuso

La suite après cette publicité

Laurent Blanc n’a pas encore été licencié officiellement, mais ses heures sont comptées. Depuis la lourde défaite subie contre le Paris Saint-Germain, au Groupama Stadium (1-4), la direction de l’Olympique Lyonnais s’active pour trouver un successeur à Laurent Blanc, arrivé il y a moins d’un an. De nombreux noms de remplaçants sont déjà sortis, comme ceux de Marcelo Gallardo, Thiago Motta, Will Still ou même Graham Potter, mais tous ont refusé de rejoindre l’OL. Pour diverses raisons.

Et depuis, John Textor espérait rapidement trouver de nouveaux noms, avec une spécificité : qu’il soit anglophone, de préférence. Les noms de Julen Lopetegui, libre depuis son départ de Wolverhampton, et d’Olivier Glasner sont revenus. L’entraîneur autrichien est libre de tout contrat, lui qui a quitté Francfort cet été. Mais la short-list ne s’arrête pas là puisque l’Olympique Lyonnais se pencherait maintenant sur Gennaro Gattuso, le technicien italien de 45 ans.

Gennaro Gattuso est intéressé

Proche de John Textor, l’agent Jorge Mendes, qui a déjà placé le jeune attaquant de Chelsea cet été, Diego Moreira (19 ans), l’a proposé à l’Olympique Lyonnais. Des discussions entre l’entourage de Gennaro Gattuso et le board de l’OL sont prévus dans les prochains jours. De son côté, le technicien italien serait partant pour poursuivre sa carrière d’entraîneur sur le banc lyonnais, lui qui avait déjà été approché par l’Arabie saoudite cet été.

Devenu entraîneur en 2013 en prenant les rênes du FC Sion, la légende de l’AC Milan avait rejoint Palerme, Crète (Grèce), puis l’AC Milan et le Napoli, en prenant la suite de Carlo Ancelotti. Des aventures italiennes qui n’ont pas été vraiment concluantes. Gennaro Gattuso a ensuite été nommé entraîneur de Valence, la saison dernière, mais son aventure en Espagne aura été de courte durée puisque son contrat prendra fin, d’un commun accord, fin janvier 2023, alors que Valence est quatorzième de Liga.