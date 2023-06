Gennaro Gattuso proche de l’Arabie saoudite

La suite après cette publicité

Libre depuis son départ de Valence au mois de janvier, Gennaro Gattuso pourrait prochainement relever un nouveau challenge. Selon les informations de Sky Sport Italia, l’Italien et son agent Jorge Mendes mèneraient des discussions avancées avec l’Arabie saoudite.

Désireux d’attirer dans le sillage de CR7 et de Benzema les meilleurs joueurs de la planète, le pays du Golfe entend également ramener de grands noms sur les bancs de ses clubs. En ce sens, le technicien italien, membre incontournable de l’Italie championne du monde en 2006 et du Milan champion d’Europe en 2003 et 2007, disposerait du profil idéal. La publication précise que l’arrivée de Gattuso pourrait prochainement être bouclée.

