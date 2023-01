Valence : Gennaro Gattuso prend la porte

C’était attendu et c’est désormais officiel : l’entraîneur italien Gennaro Gattuso n’est plus l’entraîneur de Valence. Le club espagnol a annoncé la décision finale dans un communiqué publié ce lundi soir sur le site officiel des Ches : «Le Valencia CF annonce que ce lundi 30 janvier, le club et l’entraîneur de l’équipe première, Gennaro Gattuso, ont décidé d’un commun accord de mettre fin à la relation contractuelle qui unissait l’entraîneur italien au VCF. Le Club tient à remercier l’entraîneur pour son engagement et son travail au cours de ces mois à la tête de l’équipe première et lui souhaite bonne chance dans son avenir. L’équipe reprendra l’entraînement ce mardi 31 janvier sous les ordres de 'Voro’ González», pouvons-nous lire dans le missive publiée en ce jour.

Arrivé l’été dernier à Valence, Gattuso quitte ses fonctions après une longue réunion avec le président Layhoon Chan au cours de laquelle il a une nouvelle fois insisté sur les difficultés que rencontre le club pour renforcer l’effectif malgré la crise financière et les mauvais résultats que traverse une équipe en net déclin. Le bilan de Ringhio a été fortement affaibli le mois dernier en raison du manque de soutien qu’il recevait de l’actionnaire principal au sujet du mercato hivernal. L’entraîneur italien a précisé lors de sa dernière conférence de presse qu’il n’avait parlé que deux fois avec le propriétaire Peter Lim que lorsqu’il s’était rendu à Singapour en septembre et en novembre, et que leur dernière conversation s’était déroulée par visioconférence le 9 janvier, avant un voyage en Arabie Saoudie pour la Super Coupe.

