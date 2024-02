Liga : Valence enfonce Almeria

Dans le cadre de la 23e journée de Liga, Valence a respecté son statut de favori contre Almeria, lanterne rouge du championnat. Si Hugo Duro ouvrait rapidement le score dans cette rencontre (1-0, 14e), Roman Yaremchuk réchauffait une nouvelle fois le Mestalla en doublant la mise avant la demi-heure de jeu (2-0, 23e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Valence 35 23 2 10 5 8 29 27 20 Almería 6 23 -29 0 6 17 22 51

Au retour des vestiaires, les visiteurs réagissaient rapidement par l’intermédiaire de Sergio Arribas (2-1, 50e) mais le score de cette rencontre n’évoluait plus. Avec cette victoire (2-1), Valence grimpe à la 7e place. De son côté, Almeria reste plus que jamais à la dernière place avec six petits points.