Le Barça a une nouvelle priorité pour son milieu de terrain

Cette saison, Oriol Romeu n’a pas su s’imposer dans le collectif du Barça. Arrivée en provenance de Girona, le milieu défensif espagnol aimerait faire marche arrière et retourner dans son ancien club lors du prochain mercato. Avec les blessures, Xavi doit bricoler en faisant jouer au poste de sentinelle. Pour pallier cette carence au milieu défensif et le probable départ d’Oriol Romeu, le club catalan veut attirer un autre milieu expérimenté de Liga. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone s’intéresse à Mikel Merino, le milieu de terrain de la Real Sociedad. Le joueur de 27 ans enchaîne les saisons avec le club basque depuis 2018 et a pris de l’expérience cette saison en Ligue des champions et avec la Roja.

Son profil athlétique plaît au club catalan. Du haut de son mètre 89, le joueur possède une forte intelligence tactique et une bonne qualité de passe. Avec les difficultés financières qu’on connaît du Barça, le club ne peut pas faire de folies sur le mercato. Sauf que sa clause libératoire est fortement élevée à la hauteur de 60 millions d’euros. À un an de la fin de son contrat avec les Txuri-urdinak, les Barcelonais essayent de faire baisser considérablement son prix.