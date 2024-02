Barça : Oriol Romeu a demandé à partir

Son arrivée l’été dernier avait beaucoup surpris. Oriol Romeu (32 ans) venait pourtant de réaliser une saison étincelante avec Girona et signait au Barça, son club formateur. Mais cette saison, le milieu défensif n’enchaîne pas les matchs et ne semble pas correspondre au "style Barça". Lui-même en a conscience et a demandé à quitter le club cet hiver selon The Athletic. Le média anglais affirme que le milieu de 32 ans a discuté avec Deco, le directeur sportif du club, afin de trouver une solution de sortie. Une requête refusée.

La suite après cette publicité

Deco a rejeté la perspective d’un départ de Romeu car le Barça n’aurait pas pu recruter un remplaçant. Le club est toujours en restrictions budgétaires, sans possibilité de réaliser des transferts. Le joueur pouvait revenir à Girona, son ancien club. Toujours selon The Athletic, le FC Barcelone a également refusé cette possibilité de départ car le retour de Romeu à Girona renforcerait directement la concurrence. Au classement, Girona (2e) est devant le Barça (3e).