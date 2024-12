Le Bayern Munich va lancer deux gros chantiers sur le mercato en 2025 !

Terminant 2024 par une large victoire 5-1 contre le RB Leipzig, le Bayern Munich est sur une bonne dynamique. Leader de la Bundesliga avec quatre points d’avance sur son dauphin, le Bayer Leverkusen, le club bavarois souhaite continuer sur cette dynamique et va poursuivre sa restructuration. En bonne forme sous la houlette de Vincent Kompany et progressant dans sa production, le Rekordmeister aura de nombreux dossiers à gérer en 2025 que ce soit sur le mercato hivernal comme estival comme le dévoile Sport Bild dans ses colonnes. Déjà, il faudra gérer la fin de contrat de certains éléments. Dans les buts, Maneul Neuer et Sven Ulreich arrivent en fin de contrat cet été. Pour autant, la prolongation du premier serait déjà ficelée avec quelques modifications tandis que le second devrait rester en tant que gardien numéro trois. Ainsi, Manuel Neuer aurait une part plus importante de son salaire qui sera liée à ses performances et ses apparitions. Une façon de se prémunir d’une baisse de forme du gardien de 38 ans qui a vécu une année 2024 compliquée.

Ce dernier aura d’ailleurs la mission d’aider à sa succession en épaulant un nouveau gardien qui devrait arriver cet été. Celui-ci pourrait être Jonas Urbig (21 ans) qui évolue du côté de Cologne et qui plaît beaucoup au directeur sportif Max Eberl. Le portier est estimé à 5 millions d’euros. D’autres options existent pour l’après-Neuer comme Daniel Peretz (24 ans) qui est l’actuel deuxième gardien ou Alexander Nübel (28 ans) qui évolue à Stuttgart en prêt du Bayern Munich. Pour autant ce dernier a vu la confiance des dirigeants bavarois s’atténuer depuis quelques mois. Bart Verbruggen (22 ans) qui évolue à Brighton et le Japonais Zion Suzuki (22 ans) qui évolue à Parme sont aussi dans le viseur du club allemand. Si la prolongation d’Alphonso Davies et de Joshua Kimmich reste un sujet tout comme la possible arrivée de Tom Bischof (19 ans) librement cet été en provenance d’Hoffenheim, le principal chantier du club allemand se situe en attaque.

Nico Williams et Florian Wirtz en tête d’affiche

En effet, le Bayern Munich pourrait se séparer jusqu’à au moins trois joueurs. Ce ne sera évidemment pas Harry Kane qui est indiscutable, Michael Olise qui est arrivé cet été ou encore Jamal Musiala qui malgré une fin de contrat en juin 2026 est une priorité en termes de prolongation pour le Rekordmeister. Arrivant en fin de bail cet été, Leroy Sané n’est pas dans la même posture. Auteur de 19 apparitions pour 5 buts et 1 passe décisive, l’ailier de 28 ans ne convainc pas cette saison et plus globalement depuis son arrivée à l’été 2020. Inconstant, il ne sera pas prolongé s’il n’améliore pas drastiquement son niveau de performance comme lui a annoncé le Rekordmeister. Avant cela, la possibilité de le voir prolonger avec une baisse de ses émoluments était la précédente tendance. Désormais, il se dirige plutôt vers un départ, mais ne sera pas le seul puisque Serge Gnabry (29 ans) et Kingsley Coman (28 ans) sont également des candidats à un départ en cas d’offre satisfaisante. Un autre français pourrait aussi être poussé vers un départ, mais plutôt dans le cadre d’un prêt, il s’agit de Mathys Tel (19 ans) dont la situation se complique cette saison.

De nombreux mouvements vers la sortie qui seront évidemment compensés par des arrivées. Le Bayern Munich a ciblé certains noms même si on peut déjà en rayer un. En effet, le club allemand appréciait particulièrement le profil de Mykhaïlo Mudryk (23 ans), mais le joueur de Chelsea est actuellement visé par une affaire de dopage et cela rend tout mouvement compliqué. Par contre sur le haut de la liste, on retrouve Nico Williams (22 ans). L’ailier de Bilbao qui a remporté l’Euro 2024 plaît depuis un moment au Bayern Munich. S’il sera difficile de le déloger cet été, il dispose néanmoins d’une clause libératoire de 60 millions d’euros. Un chiffre qui pourrait être accessible pour le club allemand. L’autre option principale vient d’Allemagne avec Omar Marmoush (25 ans) qui survole la saison avec l’Eintracht Francfort (18 buts et 12 passes décisives en 24 matches). Pouvant également dépanner dans l’axe, l’ailier sera néanmoins difficile à acquérir face à une grosse concurrence (Manchester United, Manchester City, FC Barcelone, Paris Saint-Germain, Liverpool …). Déjà sur le coup Xavi Simons (21 ans) la saison dernière quand il a finalement rejoint le RB Leipzig en prêt, le Bayern Munich pourrait revenir à la charge. Néanmoins, le rêve des dirigeants bavarois reste évidemment Florian Wirtz (21 ans), la star du Bayer Leverkusen. Proche de prolonger avec l’équipe de Xavi Alonso, le milieu offensif est suivi ardemment par le Bayern Munich qui repassera à la charge cet été. De gros dossiers déjà sur la table pour le club allemand qui se montre ambitieux pour l’avenir.