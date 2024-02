C3, OM : le terrible aveu d’impuissance de Gennaro Gattuso

L’aventure olympienne de Gennaro Gattuso semble doucement mais sûrement tourner au vinaigre. Malgré quelques périodes de mieux, le coach italien n’arrive pas à imposer son style, voire le trouver depuis qu’il est sur le banc de l’OM. Depuis son arrivée, Marseille n’est pas spécialement mieux dans le contenu et enchaîne souvent les matches insipides. Ce jeudi, la formation phocéenne a confirmé sa mauvaise forme du moment avec un nul face au Shakhtar Donetsk (2-2) lors des barrages aller de la Ligue Europa. Si sur le papier, un nul n’est pas non plus dramatique, c’est dans le contenu que l’OM inquiète. Alors qu’il menait deux fois au score, l’OM a encaissé deux buts quelques minutes, voire secondes pour le deuxième, seulement après avoir pris l’avantage.

Une situation agaçante pour les joueurs qui l’ont expliqué après la rencontre, mais aussi pour Gennaro Gattuso qui a semblé très remonté à la fin du match. «Pourquoi on n’arrive pas à tenir un résultat ? Je ne sais pas. Je ne saurai pas vous dire. En 30 ans d’expérience, je n’ai jamais vu ça. J’ai l’impression que ce soir, c’est un peu la photographie de la saison. Je n’ai jamais vu ça. On parlait il y a quelques jours de jouer à 3, à 4, à 5 derrière, ce n’est pas la question, quand on encaisse ce genre de coup dur, c’est difficile mentalement. Ça ne m’est jamais arrivé en tant qu’entraineur, ça a pu m’arriver en tant que joueur, mais en tant qu’entraîneur, je peux vous assurer que ça ne m’est jamais arrivé en plus de 400 matchs sur un banc de touche», a-t-il d’abord confié au micro de RMC Sport.

Gattuso avoue ne plus savoir quoi faire

Et s’il a confié la même chose aux journalistes en conférence de presse, le technicien italien a tenu un discours assez étrange au micro de Canal+. L’ancien coach du Napoli a semblé avouer qu’il n’avait pas les capacités d’inverser la situation et de permettre à l’équipe d’aller mieux sur le plan mental. «Ça fait un moment que je dis que ce n’est pas un problème physique, pas un problème tactique, mais c’est une question de mental. On ne peut pas prendre l’avantage à la 90e minute et prendre un but comme ça après. Sur notre premier but, on a encaissé un but après deux ou trois minutes. C’est difficile d’expliquer ça. Sincèrement, je ne sais pas comment entraîner ce type d’équipe», a-t-il lâché à Canal+ après la rencontre.

La dernière phrase, où Gattuso semble expliquer qu’il n’a plus de solutions pour sauver l’OM, a immédiatement fait réagir les supporters marseillais sur les réseaux sociaux qui estiment que le coach italien est plus que jamais proche d’un départ de Marseille. Selon Eurosport, les propos de Gattuso (ndlr : lorsqu’il dit : «je ne sais pas comment entraîner ce type d’équipe») ne concernaient pas l’équipe en elle-même mais plutôt l’équipe lorsqu’elle a des difficultés sur le plan mental. Qu’importe, ces déclarations risquent d’enflammer la cité phocéenne dans les prochaines heures alors que plusieurs supporters réclament ouvertement un départ de Gattuso qui reste donc sur un triste bilan avec son équipe puisqu’il n’a connu la victoire qu’une seule fois en 2024 : face à Thionville en Coupe de France.