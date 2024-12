Nani met un terme à sa carrière

Nani va raccrocher les crampons. L’international portugais, âgé de 38 ans, met un terme à une carrière au cours de laquelle il a remporté 17 titres, dont la Ligue des champions avec Manchester United et le Championnat d’Europe avec le Portugal. Au moment de faire ses adieux, l’ancien international portugais se dit fier de ce qu’il a accompli : « Comme tout le monde le sait, il y a une fin à tout. J’ai pris le temps de prendre une décision très importante. Peut-être la plus importante de ma vie professionnelle, celle d’arrêter de jouer en tant que joueur professionnel. Je vais, comme on dit, raccrocher les crampons. Mais je le fais avec le sentiment du devoir accompli. Je crois que ce fut une belle carrière, une carrière remplie d’exploits », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

Pour rappel, sa dernière aventure professionnelle était du côté du CF Estrela da Amadora au Portugal. Au cours de sa carrière, Nani aura représenté au total une dizaine de clubs, et joué plus de 730 matches officiels. Il restera lié au football grâce notamment à ses projets de formation, tels que l’Académie de football NANI, récemment inaugurée à Fernão Ferro.