OM : Cédric Bakambu veut retrouver la lumière

La suite après cette publicité

«Avant la fin de la saison, je pense que j'aurais retrouvé mon niveau maximum», avait lâché en février dernier un Cédric Bakambu particulièrement prudent. «Le temps qu'il faut pour retrouver mon meilleur niveau ? Je ne sais pas, aucune idée, c'est le corps. Ce n'est pas une machine, il faut faire avec». L'attaquant voulait y aller mollo, lui qui devait retrouver le rythme après six mois passés sans jouer suite à la fin de son aventure au Beijing Guoan (45 buts en 59 matches de championnat et un titre de meilleur buteur).

Mais finalement, "Bakagoal", qui avait fait appel à un coach sportif, a été utilisé plus que prévu comme il l'avait lui-même avoué. « Je ne m'attendais pas à jouer autant aussi rapidement. Toutes les minutes sont bonnes à prendre. J'essaye de maximiser les minutes. Le plus important est de me remettre en forme. J'ai la chance d'avoir du temps de jeu ». En effet, depuis son arrivée à Marseille le 13 janvier dernier, le natif d'Ivry-sur-Seine a joué 17 rencontres toutes compétitions confondues, soit 719 minutes au total.

Un peu plus d'un mois sans marquer

Dans le détail, il a participé à 9 matches de Ligue 1, 2 de Coupe de France et 6 de Ligue Europa Conférence. Si le footballeur âgé de 31 ans n'a pas pas encore joué une seule rencontre en intégralité, il a rapidement trouvé le chemin des filets. Le 22 janvier dernier, pour son premier match à l'OM, il avait marqué. De quoi partir du bon pied pour le joueur arrivé libre et recruté pour venir étoffer un secteur offensif privé de Bamba Dieng, parti à la CAN, et où Arkadiusz Milik questionnait. A l'aise sur comme en dehors du terrain, Bakambu a enchaîné avec un second but le 13 février, un mois après sa signature.

Cette fois-ci, Metz était sa victime (victoire 2-1). Après cela, il a connu une petite période de disette, restant muet durant 5 rencontres (Qarabag aller-retour, Monaco, Brest, Bâle). Bakambu a fini par régler la mire face à Nice le 20 mars (victoire 2-1). Mais depuis ce match face aux Aiglons, l'avant-centre a connu une nouvelle panne. Depuis la trêve internationale de mars, où il a joué deux rencontres avec la République Démocratique du Congo (171 minutes jouées sur les 2 matches face au Maroc), il n'a pas réussi à inscrire de but. Ainsi, celui qui ne veut pas s'exprimer sur son avenir international a été en échec face à l'ASSE, le PAOK (aller-retour), Paris et Nantes. Jeudi soir face à Feyenoord, il a de nouveau été muet.

Bakambu ne s'inquiète pas

Une petite disette qui n'a rien d'inquiétant d'après le footballeur aux 8 titularisations. «Je me sens bien, je suis content d'être ici. Mais comme je suis attaquant, j'aurai aimé mettre un ou deux buts de plus, je ne vais pas vous le cacher ! Je sais ce que je vaux, j'ai confiance en moi, ça viendra je ne me fais pas de souci. Je sais que je peux encore mieux faire.» Le meilleur reste donc à venir à écouter le joueur. Dimanche face à l'Olympique Lyonnais, il aura donc peut-être l'opportunité de marquer à nouveau.

Mais si cela demeure très important pour lui en tant que renard des surfaces, il sait aussi se mettre au service d'un collectif solide cette saison. «Jorge Sampaoli demande au numéro neuf de fixer les défenses adverses pour que les milieux comme Gerson, Payet ou Gendouzi aient le ballon. Les consignes sont strictes, il ne laisse rien au hasard». Et ce n'est certainement pas un hasard si aujourd'hui Cédric Bakambu est dans son équipe à l'OM. Un club où le joueur sous contrat jusqu'en 2024 se sent déjà comme chez lui.

Pour cet Olympico et en exclusivité, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offert et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.