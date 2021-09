L'ASSE lance une consultation pour changer son logo

Si certains clubs décident de changer de logo sans consulter leurs supporters, l’AS Saint-Étienne n’est pas de ceux-là. Les verts viennent en effet de prévenir leurs supporters qu’une consultation va être lancée afin de décider du visage du futur écusson du club.

«RASSEMBLONS-NOUS !‍ Parce que les temps changent, l’AS Saint-Étienne souhaite faire évoluer son logo et son identité visuelle. Pour cela, nous lançons une démarche populaire, innovante et collaborative pour co-construire notre nouvelle identité avec vous, supporters et amoureux des Verts, en vous intégrant tout au long du projet. Cette identité, c’est celle d’une équipe, d’un club, mais aussi et surtout la fierté d’une ville, d’un peuple !‍ Parce que l’avenir se construit plus que jamais ensemble, parce que vous nous inspirez, vous êtes chaleureusement invités à contribuer à ce projet commun, unique et novateur !» Cliquez ici pour voir les modalités du processus du changement de logo.