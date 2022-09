OM : Pape Gueye juge la méthode Tudor

La suite après cette publicité

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Igor Tudor affiche un caractère bien trempé et ne se laisse pas dicter ses choix malgré la pression. Mais si le Croate a une image de coach dur, Pape Gueye apprécie sa gestion.

« Il arrive à alterner les deux. Il est très strict sur le terrain et en dehors : quand il est arrivé, il a changé plusieurs choses. Aujourd’hui, on se sent bien sur le terrain. Il est proche de nous, il nous parle. Il y a une bonne ambiance dans le groupe. On est très concentrés, on bosse dur, c’est le principal, tout le monde s’entend bien », a-t-il indiqué en conférence de presse.

