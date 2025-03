FC Barcelone : ce qui complique la prolongation de Lamine Yamal

La prolongation de Lamine Yamal est l’un des dossiers épineux du FC Barcelone. Si les négociations entre le joueur de 17 ans et les Blaugranas se poursuivent, aucun accord définitif n’a encore été trouvé. D’après les informations de AS, son agent, Jorge Mendes, a récemment rencontré Joan Laporta à Lisbonne et a assuré que l’ailier resterait au club. Actuellement lié au Barça jusqu’en 2026, le jeune prodige pourrait voir son engagement prolongé jusqu’en 2030, mais les conditions financières et structurelles du nouveau contrat restent un sujet délicat pour le club catalan.

La suite après cette publicité

Incarnant le nouveau visage du Barça et désormais considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, Lamine Yamal représente un enjeu majeur pour l’avenir de l’écurie catalane. Le club veut s’assurer de sa continuité, mais en préservant un équilibre salarial et en évitant les erreurs du passé avec Lionel Messi. Son agent et les dirigeants barcelonais travaillent en coulisses pour trouver une formule qui valorise le joueur tout en s’intégrant dans la nouvelle politique économique du club. Un véritable casse-tête, qui freine l’opération. Actuellement parmi les salaires les plus bas de l’équipe, le gaucher pourrait prochainement devenir l’un des joueurs les mieux rémunérés du vestiaire.