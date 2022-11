Barça : Hector Bellerin évoque son avenir

De retour dans son club formateur cet été jusqu'à la fin de la saison 2022-23, Hector Bellerin a pu disupté quelques minutes depuis le début de saison. Alors qu'il devrait être aligné sur la pelouse du Viktoria Plzen, mardi, pour un match sans enjeu étant donné que le Barça est déjà éliminé, l'Espagnol de 27 ans a jugé son début de saison et reste flou pour son avenir.

«Je me sens bien. Je suis en pleine forme. J'ai raté la pré-saison et j'avais besoin d'une période d'adaptation mais je suis très content des minutes que j'ai eues jusqu'à présent. Dans ma vie, je me suis rendu compte qu'on ne sait jamais ce qui va se passer jusqu'à la dernière minute. L'important est de s'amuser et de garder l'esprit clair. Quand le moment sera venu, nous verrons. Pour l'instant, je veux profiter de l'expérience», a-t-il expliqué ce lundi, en conférence de presse.

