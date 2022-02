Yacine Adli évoque ses débuts tendus à Bordeaux

La suite après cette publicité

Les Girondins de Bordeaux vivent une saison des plus compliquées, confirmée cette après-midi avec cette défaite face à Reims. Interviewé par Canal+, le milieu Yacine Adli est revenu sur son premier entrainement chez les Girondins, durant lequel un de ses coéquipiers se serait battu avec l'entraineur.

Yacine Adli dans @CanalFootClub : « Premier entraînement quand je signe aux @girondins, je vois un joueur qui se bat avec l’entraîneur… Jamais vu ça ! »pic.twitter.com/QsEbCit8Nx — DIABATE 3️⃣3️⃣ (@diabate33) February 6, 2022

«Ce qui m'a paru fou c'est que, moi j'arrive de Paris, un club avec une grande exigence où il y a des stars, et j'arrive ici (Bordeaux), premier entrainement, et là il y a un joueur qui se bat avec l'entraineur. Et ça, ça m'a choqué. Honnêtement ça m'a choqué. Je me suis dit, "mais où est-ce que j'ai atterri?". Pour moi c'était invraisemblable, j'avais jamais vu ça. Je me suis dit "ah ouais on est dans un monde différent"». Le joueur qui doit rejoindre Milan à la fin de saison, se dit cependant confiant quant au maintien du club bordelais au vu du mercato hivernal.