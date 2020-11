Manchester City a pris sa décision finale pour Lionel Messi

Depuis le début de l'été dernier, la menace d'un départ de Lionel Messi plane très sérieusement au-dessus du Camp Nou. Si l'Argentin a finalement pris la décision de rester lors du dernier mercato estival, peut-être à contrecœur, son contrat expire en juin et pour l'instant, rien ne va dans le sens d'une prolongation. Sur le terrain, ça s'est compliqué, et l'Argentin sort d'une prestation très médiocre face à l'Atlético de Madrid en Liga samedi soir, avec 23 ballons perdus notamment.

On assiste donc peut-être aux dernières rencontres du numéro 10 blaugrana sous la tunique de son club formateur. L'été dernier, Manchester City semblait très intéressé par ses services, et reste, du moins selon les médias espagnols et anglais, l'équipe la mieux placée pour accueillir le génie de l'Albiceleste. Ou du moins, restait, puisque les dernières informations publiées outre-Manche ne vont plus vraiment dans ce sens.

Trop cher et trop âgé pour City

Ainsi, le sérieux média Sky Sports affirme que les Citizens ne tenteront plus d'attirer Lionel Messi dans leurs rangs. S'ils étaient effectivement intéressés et en pole position l'été dernier, deux éléments bloquent désormais la direction des Skyblues : l'âge du joueur, qui fêtera ses 34 ans en juin prochain, ainsi que son salaire, qui coûterait environ 100 millions d'euros par an au club, impôts et primes inclus.

Un montant bien trop élevé par les temps qui courent, même sans indemnité de transfert à payer. Les retrouvailles avec Pep Guardiola ne devraient donc pas avoir lieu, du moins pas du côté de l'Etihad Stadium. Toujours selon les informations du média britannique, Manchester City devrait plutôt se concentrer sur le recrutement de joueurs jeunes à des postes prioritaires. Ces derniers temps, on a notamment parlé du défenseur central tricolore Jules Koundé (Séville) et de la sensation uruguayenne Darwin Núñez (Benfica). Reste donc à savoir quel club pourra vraiment s'offrir Lionel Messi...