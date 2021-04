L'OL a ciblé un nouvel objectif pour sa défense en Espagne

La suite après cette publicité

Juninho s'est considérablement activé dans le secteur défensif lyonnais ces derniers jours. Tout d'abord, il a prolongé Marcelo Guedes jusqu'en juin 2023, soit deux ans de plus, alors que le contrat de l'expérimenté défenseur brésilien expirait sous peu. Désormais, il s'attaque au cas Jason Denayer, le Belge qui a reçu une offre de prolongation jusqu'en 2025, avec une revalorisation salariale à la clé.

Le dossier Mattia De Sciglio est aussi sur la table, puisque l'OL songerait sérieusement à recruter, de façon définitive, le latéral appartenant à la Juventus. Et si on se fie à Estadio Deportivo, le directeur sportif brésilien souhaite enrôler un nouveau défenseur en vue de la saison prochaine. Il s'agit d'Aissa Mandi, le défenseur bien connu en France, puisqu'il a évolué à Reims pendant plusieurs années.

De la concurrence sur ce dossier

L'international algérien, joueur du Betis depuis la saison 2016/2017, s'est très rapidement imposé comme une valeur sûre du championnat espagnol, et est régulièrement considéré comme l'un des meilleurs éléments à son poste outre-Pyrénées. Mais désormais, la tendance serait à un départ, puisque le joueur a quatre belles offres sur la table, toujours selon le média andalou. Parmi elles, une proposition de l'Olympique Lyonnais, considérée comme "proposition de poids" par le journal.

Les Rhodaniens vont ainsi avoir de la concurrence, puisque l'Inter, Liverpool et Valence seraient aussi très intéressés, à des degrés différents, tout comme deux clubs turcs, des écuries de Bundesliga et des pays du Golfe. C'est en tout cas avec la formation milanaise que ça discute aujourd'hui. Son avenir devrait être réglé au cours de ce mois d'avril, et la possibilité de prolonger au Betis n'est pas écartée...