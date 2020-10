Le point médical du PSG

Le PSG se présente ce soir à Nîmes (à suivre en live commenté sur notre site) pour le compte de la 7e journée de Ligue 1 sans de très nombreux joueurs. Entre les suspendus, les blessés, les cas contacts et les retours tardifs de trêve internationale, il y a au total 10 absents. Marquinhos, Verratti et Draxler se sont par exemple blessés avec leur sélection respective. Le club parisien en a profité pour faire un point médical sur les différentes situations.

«Marquinhos est rentré de selection avec une petite lésion aux adducteurs droits et sera réévalué dans les 48 prochaines heures. Marco Verratti est sorti en cours de match avec l’équipe nationale et souffre d’une lésion du grand fémoral quadriceps droit. Julian Draxler a terminé le match avec sa sélection handicapé par une douleur des ischios-jambiers, son retour à l’entraînement avec le groupe est espéré lundi. Danilo Pereira a été considéré cas contact par le staff médical du club, reprise dimanche avec le groupe après contrôle. Mauro Icardi continue de soigner une lésion du ligament latéral interne du genou droit. Thilo Kherer prolonge ses soins sur les adducteurs et son retour avec le groupe devrait intervenir en milieu de semaine prochaine.»