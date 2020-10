L1/L2 : un hommage sera rendu à Samuel Paty

L’attentat dont a été victime le professeur d’histoire-géographie Samuel Paty n’a laissé personne indifférent en Hexagone. Ce week-end, plusieurs manifestations se sont d'ailleurs tenues un peu partout en France pour rendre hommage à la victime. Ce lundi, la LFP vient d’annoncer qu’elle en fera de même sur les terrains de Ligue 1 et de Ligue 2 à l'occasion de la 8e journée des deux compétitions.

« Réunie ce lundi 19 octobre, l'Assemblée Générale de la LFP a décidé de rendre hommage à Samuel Paty le week-end prochain sur tous les stades de Ligue 1 et de Ligue 2 lors des rencontres comptant pour les 8èmes journées de Ligue 1 et de Ligue 2. Avant le coup d'envoi des matchs, une minute de silence sera observée en hommage au professeur d'histoire-géographie décapité vendredi dans l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine et son portrait sera diffusé sur les écrans géants des stades. Durant la rencontre, tous les acteurs du jeu (joueurs, entraîneurs, arbitres) porteront un brassard noir pour lui rendre hommage », indique le communiqué de la LFP.