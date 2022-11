Palmeiras, PSG : le père d'Endrick balance une bombe !

La suite après cette publicité

C'est le nom qu'ont en bouche tous les dirigeants des gros clubs européens. Qui parviendra à attirer Endrick dans ses rangs ? Le Real Madrid, le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, Chelsea et Manchester City sont régulièrement annoncés en tant que favoris, alors que le joueur devra attendre l'été 2024 et ses 18 ans pour débarquer en Europe.

Pour l'instant, on semble surtout assister à une course aux enchères folles. S'il y a quelques semaines on évoquait des prix compris entre les 20 et les 25 millions d'euros pour l'attaquant de 16 ans, tout indique finalement que le club qui se l'offrira déboursera sa clause libératoire de 60 millions d'euros. Il est même fort probable que plusieurs écuries s'alignent, et il leur faudra ensuite convaincre le joueur avec des arguments sportifs et financiers.

Le PSG est seul pour l'instant

Et son père a dévoilé une petite bombe dans une intervention sur la chaîne Youtube Canal do Nicola. Ecoutez bien, amis Parisiens. « Le Paris Saint-Germain est le seul club qui a ouvert les négociations avec Palmeiras avec une proposition officielle. Les choses sont comme ça actuellement. Il y a beaucoup de clubs qui le veulent, mais le PSG est le seul qui s'est bougé », a-t-il ainsi indiqué.

Vous l'aurez compris, le PSG est donc le seul club a vraiment avoir formulé une offre, tentant donc de prendre de court tous les autres rivaux intéressés. Il faut dire qu'il y a quelques semaines déjà, les médias espagnols évoquaient une offre parisienne de 20 millions d'euros. Elle avait été refusée par Palmeiras, mais elle a servi de point de départ pour des négociations qui risquent de durer...