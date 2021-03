OL : Jean-Michel Aulas réagit au départ de Jacques-Henri Eyraud

Vendredi dernier, Frank McCourt décidait de changer totalement l’organigramme de Marseille avec surtout le départ de Jacques-Henri Eyraud du poste de président au profit de Pablo Longoria. Un départ souhaité par l'ensemble des supporters marseillais.

Dans un entretien accordé à Sud Ouest, le président emblématique de l’OL, Jean-Michel Aulas est revenu sur le départ de Eyraud. Pour lui, ce départ était inévitable tant JHE s’est trompé dans sa communication. « C’était inéluctable et je me demande à quel point il n’a pas suscité lui-même cette fin. On ne peut pas être contre son environnement régional, contre ses supporters. Nous n’avions pas toujours les mêmes idées alors que les grands clubs doivent travailler ensemble. C’est malheureux pour lui, car c’est quelqu’un d’intelligent, mais qui a peut-être sous-estimé la portée de la communication qu’on peut avoir par rapport à l’environnement marseillais », a-t-il expliqué.