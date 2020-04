Anderlecht règle le cas Samir Nasri

Avec Vincent Kompany, Samir Nasri devait devenir la tête de gondole du projet d'Anderlecht visant à refaire de la formation belge, un club qui compte sur la scène nationale et même internationale. Grâce à son immense expérience, l'ancien Marseillais devait encadrer les jeunes pousses mauves dans le vestiaire et devait devenir un leader technique du club coaché par Franky Vercauteren. Mais rien ne s'est passé comme prévu.

Avec seulement 8 apparitions toutes compétitions confondues pour deux buts, l'ancien international tricolore n'a plus porté le maillot d'Anderlecht depuis le 4 octobre 2019 et 28 minutes contre Charleroi. Si financièrement, l'opération ne devrait pas être trop coûteuse pour le club de Bruxelles (le RSCA ayant souscrit des assurances pour prendre son salaire en charge en cas de blessure), cette erreur de casting a laissé des traces au sein d'un club qui n'a pas vraiment réussi son opération reconquête (le club n'a pas réussi à se qualifier pour les Playoffs 1).

Samir Nasri non conservé, voire même viré ?

« À refaire, aurait-on signé Samir Nasri ? Avec ce qu’on sait maintenant, non », lâchait carrément le directeur sportif du club, Michael Verschueren le 4 février dernier. Déjà sportivement douteuse, l'expérience de Nasri en Belgique a pris un nouveau tournant il y a quelques jours. En effet, la DH indiquait que les Mauves et Blancs n'avaient plus de nouvelles de leur joueur depuis plusieurs semaines alors qu'il devait envoyer individuellement le résultat de ses entraînements à son club. Passablement énervé, Anderlecht ne va pas se laisser faire.

Il est désormais acquis, comme l'indique le média belgeLe Soir, que le club de Marc Coucke ne va pas lever l'option d'une saison supplémentaire, que possédaient les Mauves sur le joueur. Dès lors, Samir Nasri devrait donc quitter le club belge au 30 juin. Voire même plus tôt. Le Daily Mail indique de son côté que le club bruxellois envisage une option plus radicale. Le tabloïd croit savoir que le petit prince pourrait tout bonnement et simplement être viré dans les prochains jours. Une option qui reste toutefois peu probable vu le contexte actuel. Une chose reste actée tout de même, Samir Nasri sera donc sur le marché l'été prochain, libre comme l'air à 33 ans...