Equipe de France : fais ta liste des Bleus pour le Mondial 2026

Ce jeudi à 14h au siège de la Fédération Française de Football, Didier Deschamps va livrer sa liste pour les matches amicaux face au Brésil et la Colombie (à suivre en direct ici). Une ultime répétition avant le Mondial 2026 qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet, en Amérique du Nord. Avant de connaitre la liste des Bleus du sélectionneur national, Foot Mercato vous propose de vous prendre pour DD et de composer votre propre sélection des 26. Notre rédaction vous propose donc une liste élargie de noms (retenus selon des critères de performance et de disponibilité) pour faire votre choix. Comme DD, il vous faudra choisir, 3 gardiens, 9 défenseurs, 7 milieux de terrain et 7 attaquants.

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Lucas Chevalier, Mathieu Udol, Randal Kolo Muani, Florian Thauvin, Pierre Kalulu, Maghnes Akliouche, Marcus Thuram, Benjamin Pavard, Jean Butez, Robin Risser : les possibilités et les surprises possibles sont nombreuses. Alors faites votre liste des 26 pour la partager à vos amis et vos proches pour la comparer. Nul doute que si certains choix risquent de faire l’unanimité, d’autres devraient susciter des discussions enflammées.