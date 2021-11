OM : le message fort de Jorge Sampaoli à sa direction pour le mercato

La suite après cette publicité

« Je ne vais plus avoir de travail à cause de vous ». En terminant sa traditionnelle conférence de presse d'avant-match ce vendredi par cette petite phrase prononcée avec le sourire, Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l'OM, avait probablement bien conscience de l'ampleur de ses paroles et de l'importance des mots qu'il a employés devant la presse, avant d'aller défier l'Olympique Lyonnais ce dimanche pour un choc qui promet en clôture de la 14ème journée de Ligue 1.

Le technicien argentin n'a en effet pas mâché ses mots en répondant à une question d'un journaliste sur le mercato. Sachant parfaitement où il veut aller et sur quel chemin il désire mener sa direction en janvier prochain, lors du mercato hivernal, Jorge Sampaoli a dans un premier temps expliqué qu'il « demande à Pablo (Longoria, président de l'OM) et à Frank (McCourt, propriétaire de l'OM) de faire venir des joueurs confirmés ». Avant de poursuivre et d'expliquer sa démarche.

« C'est pour ça que je me bats chaque jour »

« Cette institution, ce club, a besoin de joueurs confirmés, de joueurs à statut dans le football. Notre projet est un projet de formation mais on a aussi besoin de joueurs terminés, confirmés et on n'a pas encore ça. C'est pour ça que je me bats chaque jour, je me bats pour qu'ils comprennent nos besoins. Parfois, c'est possible, parfois non. Ce n'est pas seulement de la faute du président, on a aussi un propriétaire qui décide et qui a une idée propre de son chemin », a ainsi poursuivi l'homme de 61 ans.

Enfin, pour terminer de justifier les renforts qu'il réclame du côté de l'Orange Vélodrome lors de la prochaine fenêtre des transferts, Jorge Sampaoli a laissé sous-entendre que certains jeunes pourraient rapidement se brûler les ailes à ce rythme. « Mais voilà, ici, à Marseille, malgré le processus de formation, même s'il manque des joueurs d'expérience, il y a toujours une obligation d'excellence. Donc c'est très difficile car on est peut-être aussi un peu contraint d'obliger certains joueurs qui ne sont pas encore confirmés à une excellence et qu'ils n'ont peut-être pas encore les capacités pour le faire. » Le message est clair. Jorge Sampaoli espère désormais obtenir gain de cause auprès de ses dirigeants afin de disposer d'un effectif encore plus renforcé et complété après un mercato estival 2021 très mouvementé (12 arrivées).