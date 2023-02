OM - PSG : l’avertissement de Christophe Galtier avant le déplacement bouillant au Vélodrome

La suite après cette publicité

C’est le match que tout le monde attend, du moins les supporters du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille. Eh bien, en l’espace de deux semaines, ils vont être servis puisque les deux rivaux s’affronteront à deux reprises, à l’Orange Vélodrome, d’abord ce mercredi (coup d’envoi 21h10), en 8e de finale de Coupe de France, puis en Ligue 1, le 26 février prochain. Deux chocs qui promettent, tant les deux écuries n’ont jamais semblé aussi proches sportivement depuis le rachat du club de la capitale par QSI, en 2011.

Comme souvent, et peut-être encore un peu plus dans l’antre bouillant de la cité phocéenne, ces Classiques devraient être mouvementés sur le terrain entre 22 acteurs pleinement conscients de la rivalité qui entourent ces clubs mythiques du football français. Un aspect mental à prendre en compte dans des rencontres souvent intenses physiquement. Ce qui n’a évidemment pas échappé à Christophe Galtier, interrogé à ce sujet en conférence de presse ce mardi. « Nous avons beaucoup de joueurs dans notre effectif qui ont connu ce genre de match, des Classiques, beaucoup, d’autres qui ont connu des très grands matchs, dans d’autres championnats, avec autant d’exposition, des adversaires qui vont chercher à vous mettre sous pression », a d’abord souligné l’entraîneur parisien face aux journalistes.

À lire

PSG : des nouvelles de Neymar avant le déplacement à Marseille

Christophe Galtier prévient ses joueurs avant le Vélodrome

Et Christophe Galtier de poursuivre. « Il faudra que l’on soit nous-même, que l’on élève notre niveau de jeu, que l’on soit très hauts, très bons, sur un plan technique, pour avoir cette capacité à jouer sous la pression d’un adversaire. L’OM, depuis l’arrivée de leur entraîneur (Igor Tudor), presse énormément, qui chasse de partout. Il faudra résister à cette pression-là, ne pas dégager le ballon, avoir le ballon le plus souvent possible dans les pieds. Nous avons ces caractéristiques pour pouvoir bénéficier des espaces qui vont se présenter. Concernant le contexte, tous mes joueurs ont connu ce genre de match. »

La suite après cette publicité

Relancé sur la gestion des émotions, le technicien français de 56 ans a expliqué qu’il insistait souvent sur l’importance d’un tel détail dans un match. Qui plus est quand il s’agit de l’OM, chez lui. « C’est très important, a-t-il assuré. Ça vient aussi avec l’expérience, le fait qu’on ait pu jouer ce genre de rencontres, il n’y a pas de surprise. Je rappelle très souvent à mes joueurs que finalement, c’est un 11 vs 11. Je leur dis très souvent "on démarre à 11, il faut finir à 11 aussi". Il ne faut pas se laisser emporter par des contestations, des mauvais gestes, des regroupements comme il pourrait y en avoir demain (mercredi) sur le terrain parce que évidemment, c’est le match de l’année pour pas mal de personnes. Il faut avoir la tête froide. Pas être tranquille, sinon on dort, mais avoir beaucoup de lucidité et chacun doit jouer avec ses propres qualités. » Neymar, Lionel Messi & co sont prévenus.