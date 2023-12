Manchester United se fait massacrer dans tous les sens

Un enfer. Voici ce que vivent les supporters de Manchester United cette saison. Mercredi soir, ils espéraient que leur équipe de cœur montrerait un visage séduisant lors d’une rencontre capitale en Ligue des champions. Mais très rapidement, les fans ont compris qu’ils allaient vivre un cauchemar dans le Théâtre des Rêves. Peu inspirés, les hommes d’Erik ten Hag se sont inclinés 1 à 0 face au Bayern Munich. Dans le même temps, Copenhague (2e du groupe) s’est imposé face à Galatasaray, qui jouera donc la Ligue Europa. De son côté, MU passera l’hiver et le printemps sans aucune coupe d’Europe à jouer. Un nouveau fiasco.

La presse massacre MU

Après cet échec, ETH a tenté de trouver les bons mots. Le Néerlandais a reconnu des erreurs de la part de son équipe tout en se montrant positif pour la suite, lui qui doit remobiliser tout le monde. Mais l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam, dont l’équipe possède la pire défense de Ligue des champions avec 15 buts encaissés, semble à bout de souffle et d’idées. Ce mercredi, son club et lui prennent cher dans les médias. Le Manchester Evening News a été le premier à dégainer avec plusieurs commentaires assassins.

«Le retour de United en Ligue des champions en 2023/24 restera vraiment comme une année à oublier. Six matchs, quatre défaites et dernier d’un groupe où ils auraient dû faire mieux. Ils n’auront même pas le luxe de jouer la Ligue Europa au cours de la nouvelle année et même si les supporters ne s’en soucient peut-être pas trop pour le moment, ils le seront lorsque le manque de revenus européens frappera la cagnotte des transferts l’été prochain. Cette campagne européenne oscille de désastre en désastre. United a terminé sous les poids lourds du FC Copenhague et de Galatasaray dans ce groupe et son bilan européen ces dernières années est lamentable. C’est un club de football qui ne peut plus prétendre appartenir à l’élite européenne.»

Des joueurs pointés du doigt

The Sun a aussi taclé MU en titrant : "See EU later". Un jeu de mot pour rappeler que l’écurie mancunienne verre l’Europe plus tard. Le tabloïd a ensuite écrit : «les Diables rouges hors de la Ligue des champions et de l’Europe. Ils sont hués après la dernière défaite (…) Cette équipe de United est loin d’être une grande équipe. Ils sont au mieux dans la moyenne et ils sont hors d’Europe après six matchs misérables (…) Cet endroit n’est plus le Théâtre des Rêves, c’est plutôt Memory Lane. L’équipe d’Erik ten Hag a à peine eu une occasion de but notable un soir où la situation exigeait qu’ils se donnent à fond face au Bayern Munich. La triste campagne de United en Premier League suggère qu’Old Trafford n’accueillera plus de compétitions européennes d’élite avant septembre 2025 au plus tôt.»

The Sun a enfin indiqué que Sir Jim Ratcliffe, qui arrivera bientôt, doit «donner un sens à cette équipe sans intérêt, cette coquille d’un club de football.» Le Daily Mail a également chargé Manchester United. Le média anglais a notamment chargé un joueur en particulier. «Antony n’est toujours pas à la hauteur», a lancé le DM, qui a évoqué une «prestation anémique, sans inspiration et désespérément médiocre »de MU. Le Manchester Evening News a également taillé le Brésilien. Mais pas seulement. «Scott McTominay et Rasmus Hojlund sont médiocres», a lancé le MEN. A l’étranger, le nouveau fiasco de Manchester United fait jaser. C’est le cas en Espagne où Marca assure que «ce Manchester United est le pire de l’histoire de la Ligue des Champions.»

Les consultants chargent aussi MU

Puis Marca a ajouté : «comme à chaque match décisif, les jambes des joueurs en rouge tremblaient. Manchester United ferme le rideau sur sa saison européenne. Voir les tribunes d’Old Trafford vides est le meilleur exemple de la situation que connaît ce club.» Les consultants télé ont également évoqué cette débâcle. Paul Scholes a confié : «le Bayern avait encore trois ou quatre vitesses à passer. S’ils avaient voulu en faire plus, ils auraient pu le faire. (…) Je pense qu’il s’agit avant tout d’une performance inquiétante.» Sur CBS Sports, Jamie Carragher estime que la "barre est trop basse" chez les Mancuniens. De son côté, Rio Ferdinand a été à la fois dur et compréhensif.

«Marquer trois buts dans chacun de ses matchs à l’extérieur et ne pas prendre les points, c’est criminel. On n’a que ce que l’on mérite quand on n’a pas le sens du but ou que l’on n’arrive pas à conclure les matchs (…)C’est le meilleur des pires scénarios. Je préfère que cette équipe quitte complètement l’Europe et se concentre sur le championnat», a réagi l’ancien défenseur international anglais Rio Ferdinand. Au fond du trou, Manchester United va vite devoir trouver des solutions. D’autant que le club anglais, qui va affronter Liverpool, compte actuellement 13 joueurs forfaits selon la presse anglaise.